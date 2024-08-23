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「新新併」換股比例出爐！新光金一度重挫 台新金反向上漲

換股比例出爐！新光金一度重挫 台新金反向上漲

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
「新新併」換股比例昨日出爐，台新金以0.6022股普通股換新光金1股普通股。上午開盤後，新光金股價立刻向下修正，跌幅一度超過6%。記者林澔一／攝影
「新新併」換股比例昨日出爐，台新金以0.6022股普通股換新光金1股普通股。上午開盤後，新光金股價立刻向下修正，跌幅一度超過6%。記者林澔一／攝影

「新新併」換股比例昨日出爐，台新金（2887）以每0.6022股普通股換得新光金（2888）1股普通股，收購價約11.32元，若以8月21日新光金收盤價為12.45元計算，折價幅度為9.07%。新光金23日開盤直接以11.85元開低，盤中跌幅約4%，台新金則反向上漲，漲幅逾2%。

台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。雙方董事會通過將於10月9日召開股東臨時會，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

若以台新金宣布將用每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股，以21日台新金收盤價18.8元計算，等於新光金與台新金合併後，新光金的股東可換到約0.6022股的台新金股票，價格約11.32元，低於新光金收盤價12.45元。

新光金今以11.85元開低，一度下跌至11.65元，盤中跌幅逾4%；台新金則以19.4元開高，盤中漲幅逾1%。搶親的中信金（2891）則續跌，盤中下跌約1%，於33元附近震盪。

對於有意搶親的中信金，據了解，待台新、新光金兩家金控董事會通過新新併後，中信金內部董事會將在今日決定公開收購的價格，並送主管機關審查。

知情人士表示，「中信金對於新新併的結果老神在在，出價絕對是比台新金的條件更有優勢。」不具名會計師表示，以公開收購來說，出價範圍通常會落在該股票市價的30%~50%，若以新光金21日12.45股價來說，代表中信金的出價範圍介於16.185元至18.675元。

中信金 台新金 新光金控

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