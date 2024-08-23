搶新光！台新掌合併節奏、中信用價格優勢 相互掣肘

雙龍搶珠，中信金（2891）與台新金（2887）各有優劣勢。據熟悉併購人士分析，台新金優勢是可決定開股東臨時會決議換股合併的「時間」，掌握合併節奏，這反讓中信金陷入被動；但相對的，中信金優勢是「價格」，成了台新金合併成敗的關鍵。

金管會揭示，中信金採「公開收購」及台新金採「換股合併」將適用四大法規，包括「金控法」、「金控投資管理辦法」、「金融機構合併法」及「企業併購法」。

中信金以非合意公開收購，依「金控投資管理辦法」，中信金需經董事會通過後，向金管會遞件申請次日起15個營業日，金管會未表示反對即視為同意，可啟動公開收購。

台新金需依「金控法」26條，台新金與新光金（2888）雙方董事會通過換股合併，經雙方股東會決議通過後，再向金管會遞件申請。依規定，董事會決議後，最快45天內可開股東臨時會。

台新與新光金在22日董事會通過換股合併並宣布10月9日開股東臨時會提請股東通過，依規定，股臨會召開前30天是股東停止過戶日，9月10就是停過日。

這代表甚麼意義？停過日前，雙方需確認，可參加新光金股東會的股東名單，才能進入股東會行使是否同意換股合併的表決權，此舉將大幅壓縮中信金公開收購的時間。

中信金向金管會申請核准啟動公開收購，金管會程序要15個營業日，換言之，中信金得趕在9月10日新光金停過戶日前，完成收購，成為新光金股東投下反對票，這根本是不可能的任務。

另一家熟悉併購的法界人士說，這時候，中信金可以做甚麼？中信金只能以「價格」來吸引新光金小股東們，在10月9日股臨會上，投下「反對」與台新金換股合併案。

依台新金與新光金換股合併價，是以台新金0.6股換1股新光金，以台新金21日收盤價18.8元，收購價僅約11.32元，只要中信金出高於此收購價，即可拉攏新光小股東投反對；一旦股臨會破局，小股東應賣給中信金，中信金贏面大增。

但相對的，一旦10月9日雙方股臨會順利通過換股，中信金出局，但台新金仍得面臨金管會的終極審查，這添台新金合併變數。