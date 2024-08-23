新光金董事會討論新新併 吳欣儒等3人投反對票

中央社／ 台北22日電

台新金新光金今天董事會通過換股合併，若順利成就，意味國內泛新光金融集團正式整併，但新光金深夜重訊揭露，此案獲11票贊成，有3席董事投下反對票，1人棄權，其中，新光金大股東吳東進二女兒、新光金董事吳欣儒持反對立場，她認為這是沒有誠意及誠信的合併案。

新光金今天深夜發布重大訊息，董事會決議與台新金合併，因合併可擴大經濟規模並提升競爭力，此案經表決後有11票贊成，另有3票反對、1票棄權。

贊成董事方面，新光金暨新壽董事長魏寶生表示事前評估和價格都非常重要，但也需要看合併後留才及文化融合，基於以上原因他同意此案，應該在公平合併之下共享、創造更好未來；新光金董事暨新壽副董事長洪士琪則指出，為公司未來長遠經營，他贊成此案。

新光金副董事長吳東明提到，公司雖上半年獲利狀況佳，惟在市場環境影響下，仍面臨RBC（資本適足率）不足風險，就公司長遠經營角度來看，須藉由合併壯大公司，且有理想合併對象，公司才能長遠經營。董事林敦仁則認為，新光金與台新金合併能永續經營，符合全體董事及股東期待。

反對董事方面，新光金重訊揭露，董事李增昌認為，此案時機與價格不對，僅以市價為換股依據，未考慮公司淨值，新光金大股東吳東進女兒、董事吳欣儒則直接表態，「此案為沒有誠意及誠信的合併案」。

至於董事賴慧敏則表示，此案評價與控制權溢價對公司不公平，為股東權益考量，應提高換購比例等理由，因此棄權。（編輯：潘羿菁）1130822

台新金 新光金 股東

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