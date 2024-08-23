新新併 台新金總座認為亮點有三大

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控總經理林維俊。記者潘俊宏／攝影
台新金控總經理林維俊。記者潘俊宏／攝影

台新金控總經理林維俊昨天在「新新併」合併記者會上分析合併綜效指出，雙方合併之後，總資產規模達8.3兆，將為民營銀行第六大，人壽第四大，證券資產第六大，經紀業務市占更晉級第四；合併前以稅後淨利來看，台新金獲利76%來自銀行，新光金則是73%來自保險，銀行、證券獲利各占17%及10%，但雙方合併之後，獲利組合更均衡，合併之後的人壽獲利占比51%，銀行38%，證券11%，是更為均衡的獲利組合。

此外，合併之後的「台新新光金控」公司市值有望成為排名第四的上市民營金控公司，市值並晉升台股前20大，排名大約第15名，主要金融商品市占率將明顯增加，初年保費收入第三大，經紀市占率為第四大券商，銀行保險證券透過資源整合，更提升營運綜效，銀行可善用數位化領先優勢，為新光銀的業務升級，個金法金也可提高交叉銷售，以台新能力提升新光營運效力，後者在中小企客層強勁也有助台新，台新海外據點也多，助益國際化發展。

人壽方面，新光有14000多名業務員，和台新銀保通路配合，可均衡通路及擴大總保費收入能力，證券方面，雙方相加有更多平台及據點來提升經紀、融資、複委託業務，雙方團隊各有所長，會在數位化業務體系作提升，會從這一部分尋求更有效的費用控制。

林維俊也特別指出和「金併法」所要求的合併亮點主要有三大，包括合併後的市占都在前段班，獲利結構均衡，也助於國際競爭力；他也表示，由於合併之後，金控及各子公司市占率都沒有超過15%，因此沒有壟斷疑慮，合併後，不論台新金尚有處份彰銀的剩下資金，還有新光金剛完成現增的資金，都可充實子公司發展所需。

林維俊也對中信金發動公開收購意有所指的說，台新金並不是拿現金請股東離開，是整個泛新光集團的整合，而且，100%合併換股，可增加資本因應未來不確定性，因為雙方文化互補、業務相近，一起迎接下一場挑戰。

保險 台新金控 新光金控

延伸閱讀

台新金董座吳東亮首度發聲談新新併 有三大意義

談中信金搶親 吳東亮：忽然丟想法要怎做也沒看到

影／台新金與新光金合併 吳東亮樂觀看合併綜效

睽違22年新新併啟動 能否達陣金管會態度成關鍵

相關新聞

換股比出爐 新新併跨第一步

台新金控和新光金控昨天同步召開臨時董事會，決議通過以換股方式進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司，合併後存續...

談中信搶親 台新金自比桌上牛排

新光金控與台新金控昨天宣布以每股○點六○二二的換股比例，通過兩家金控的合併案，但中信金也表態要以公開收購方式投資新光金。...

新新併 台新金總座認為亮點有三大

台新金控總經理林維俊昨天在「新新併」合併記者會上分析合併綜效指出，雙方合併之後，總資產規模達8.3兆，將為民營銀行第六大...

台新金董座吳東亮首度發聲談新新併 有三大意義

台新金控和新光金控董事會昨通過兩家金控合併的換股比例，以1股普通股新光金換0.6022股的台新金，搭配1股台新金特別股換...

今日股價 反映股東對「新新併」認同度

「新新併」換股比例出爐，台新金以○點六○二二股普通股換新光金一股普通股，以最近一次收盤價計算，相當於台新金以每股十一點三...

合併成否還有變數 股東會前 三方角力是關鍵

台新金、新光金雙方董事會昨日議定換股比例，但能否成功，學者表示，還存在不少變數，股東會就是一關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。