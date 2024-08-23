新新併拚居第4大金控 吳東亮：兄弟登山已離峰頂更近

台新金與新光金今天董事會通過換股合併，台新金將以每0.6022普通股換新光金1股普通股，若順利成就，意味國內泛新光金融集團正式整併。台新金董事長吳東亮表示，大哥吳東進提過「兄弟登山、各自努力，期許山頂會合」，如今雙方已更靠近峰頂，合併後更有能力開創新局。

台新金及新光金今天傍晚分別召開董事會決議通過換股合併，以台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後更名「台新新光金控」。換股比例上，台新金將以每0.6022普通股換新光金1股普通股，每1股特別股換得新光金1股特別股，並將於10月9日召開股東臨時會。

吳東亮表示，若台新金與新光金完成合併，將是金融史上首樁金控合意併購案，亦是台灣金融史上最大購併案例，呼籲雙方股東在股東臨時會全力支持此案，以順利完成合併程序。

台新金總經理林維俊提到，雙方對等合併後，金控總資產將名列第4大，今天走到這裡，並非倉促達成，而是自2022年起默默努力的成果展現，台新金在合併基準日發行新股，將以每股0.6022普通股換發新光金1股普通股，及每1股特別股換發新光金1股特別股，換算台新金股東持有新金控55%股權、新光金股東持有新金控45%股權。

林維俊提到，待股臨會通過後，將向金管會及公平會申請核准。他強調，此案符合金併法4要素要求，且合併後金控、銀行、人壽及證券市占率均未超過15%，無壟斷疑慮，合併後將可望助力台灣打造亞洲資產管理中心。

林維俊指出，此次為對等合併，所有股東加在一起、成為一家人，可視為泛新光集團的整合；對於中信金半路殺出搶親，林維俊直言，中信金這案子僅是天邊彩虹，碰不到、摸不到，但台新金和新光金是已擺在桌子上的牛排，雙方討論努力2年，要3分熟就給3分熟、要5分熟給5分熟，兩者完全不同。

對於中信金半途搶親，吳東亮亦不諱言，相關流程往下走可能造成市場混亂，也可能造成個人與金管會困擾，金管會站在公平立場審查，應多鼓勵善意合併案，讓市場有秩序，而非劍拔弩張、互相競爭，變成殺戮戰場，但這不是個人可決定的事情，要看主管機關策略。

新光人壽為吳東亮及新光金創辦人暨大股東吳東進父親吳火獅打下的江山，兩金控合併對泛新光集團別具意義，林維俊指出，台新金與新光金合併，將改名台新新光金控，新光名字依然存在，各界在食、衣、住、行，依然都會遇到新光。

對於雙龍搶珠的局面，外界關注，吳東亮身為工商協進會理事長，是否有機會與黨政高層接觸、溝通合併事宜，吳東亮表示，作為工商協進會理事長，確實有機會向總統賴清德提建言，但是整體說明台灣金融業狀況，並非為自家個案；相對其他國家，台灣連公股銀行都相對小，應鼓勵整併，台灣若有更多像新新併這類善意的合意併購，絕對可以幫助企業提升競爭力。