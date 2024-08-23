台新金董座吳東亮首度發聲談新新併 有三大意義

台新金控和新光金控董事會昨通過兩家金控合併的換股比例，以1股普通股新光金換0.6022股的台新金，搭配1股台新金特別股換1股新光金特別股，合併之後的金控命名為「台新新光金控」，該換股比例之後，原新光金股東持股45%，台新金股東持股約55%，雙方將在10月9日召開股東臨時會。

雙方合併後總資產規模將晉身為台灣第四大金控，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排名前20名，且雙方業務互補、綜效顯著，銀行、保險、證券市占率及規模均將顯著提升，進而成為政府所推動的台灣成為「亞洲金融科技中心」，及「亞洲資產管理中心」的一大助力。

台新金並指出，雙方公司合併之後，將全數留用新光金的經理及員工，雙方管理層將員工共創公司榮景及股東價值。

其中，在新光金董事會，一如先前預期，最後動用表決通過換股比例，其中，吳東進派三席包括獨董許永明在內投下反對票，新光三越法人董事賴慧敏則持保留意見，亦即，在11票贊成票之下，以超過三分之二的絕對多數重度決過關；據悉，不只換股比例，就連股臨會的日期也動用表決。

昨天晚間9點半召開的合併記者會，台新金控董事長吳東亮與總經理林維俊、新光金董事長魏寶生、副董事長吳東明、新光人壽副董洪士琪、新光金前董事長陳淮舟、總經理陳恩光，全員到齊，財顧則包括安永、UBS、KPMG等，在記者會上並進行換約儀式，象徵二大金控合併。

吳東亮在致辭時指出，歷經二年多的努力，終於有明確進展，若完成合併，將是金融史上首樁金控的合意併購案，雙方有相近的企業DNA和文化傳承，彼此業務強項也互補，雙方邁出這一步，醞釀很久，謹慎更珍惜，也有薪水相傳歷史淵緣，對股東員工客戶都是最好選擇。他也表示，新光金新團隊去年股東會改選接手經營之後，終於在首季轉虧為盈。

吳東亮在記者會上，也不斷對新光員工和股東溫情喊話。他表示，企業合併就像結婚，不僅是娶走美好外表，還包括互相責任與義務，台新與新光簽合併契約，將100%換股來合併，二家公司股東成為一家人，新公司名稱叫台新新光金控，也簽訂員工安置計畫，所有經理員工留任三年，並承認原有工作年資，具體保證15000多位新光金員工的工作權，令其和家庭都能安定生活認真工作：「這是台新金控責任，也是對新光金的承諾！」，「對等合併，責任共擔、成效共享」。

吳東亮形容，雙方的合併，可說在台灣金融發展史上邁出一大步，有三層面的意義與責任，一是新光人壽為吳東亮之父吳火獅先生所創，在台灣有超過60年的歷史，還包括新光紡織、新纖、新光三越、吳火獅紀念醫院等事業：「新光在台灣社會代表很多人的共同感情，成長也是股東員工客戶的共同心血！」

二是兩家公司的合併，「就如同我大哥曾說『兄弟登山各自努力』，期許達頂」，不但責無旁貸、任重道遠，合併之後更有力量開創新局，優勢互補，綜效可期，且雙方企業文化類似，更可創良好績效，回饋員工、股東、客戶，更加促進金融穩定，提升社會全體利益，

第三，該合併案在主管機關及全體股東支持下，將是台灣金融業首次金融合意整併的先例，希望也能成為金融業合意併購典範，希望未來有更多這樣的案例，才能擴大金融業規模成長，支持台灣金融業進軍全球打國際盃，提升整體國際競爭力，為國際化打下基礎。

他也表示，台新與新光邁出一大步，如能順利整併，對整體金融業將進入新時代，是台灣金融史上最大的購併案例，極具指標意義，政府設立亞洲資產管理中心，及金融科技中心，此次合併，能達足夠規模，積極參與政府二大目標，用金融科技及資產管理優勢讓台灣未來成為亞洲資產管理中心，扮演積極進步及更廣泛角色，他亦再次呼籲，股東在股東臨時會能全力支持本案，順利完成程序。

魏寶生則指出，雙方合併，不僅對員工股東客戶好，也能增強籌資實力，對未來變局也更有應變能力，且本案採100%換股，二家公司股東合併之後，成為一家人，能永續共享未來經營的成效。

魏寶生也指出，雙方已簽訂員工安置計畫，員工更能放心及安心一起努力，台新銀行成立之初，新壽就曾調任多位幹部支援台新銀行，雙方在文化融合及傳承上的理解及尊重，也是其他金控沒有的。

台新金控總經理林維俊則指出，打從雙方2022年5月進行合併可行性評估開始已歷時2年多，並特別強調台新的銀行加新光的人壽等綜效和市場籌資能力大為提升的效果。

林維俊也指出，架構上，換股比例換算，原台新股東，大約持有55%股權，原新光金股權，持有新的合併後約45%股權，合併後公司，叫台新新光金控，雙方審委會及董事會都通過對等合併，並將在10月9日召開臨時股東會，得到支持之後，向公平會及金管會申請核准。