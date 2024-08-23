今日股價 反映股東對「新新併」認同度

「新新併」換股比例出爐，台新金以○點六○二二股普通股換新光金一股普通股，以最近一次收盤價計算，相當於台新金以每股十一點三元價格買新光金，與新光金前日收盤價為十二點四五元差距不大。

證券業人士表示，台新金如果要展現誠意，可能需要大力拉抬自家股價，也比較容易獲得新光金股東的認同及支持。昨天新光金及台新金暫停交易，今天恢復交易後兩家股價的行情走勢，將反映股東對此案的認同度。

新光金及台新金昨開臨時董事會通過以換股方式合併，定案的換股比例比先前市場傳出的換股比例為優，但因新新併的消息周一就傳開來，新光金的股價連續兩天大漲，周一至周三收盤價依序為十一點一元、十一點八元、十二點四五元，漲勢凌厲。若以新光金十二點四五元的周三收盤價來看，台新金周三收盤股價為十八點八元，市場人士估算，台新金股價若拉高到廿點七元，可能較易爭取小股東認同。

在「新新併」洽談過程中，中信金日前表態要公開收購新光金，但尚未提具體方案。業內人士說，以台新、新光的換股比例看，中信金公開收購新光金股權門檻也降低不少。意即比十一點三價位高，例如喊出每股十三元，對新光金股東將具吸引力。

台新金及新光金股票今起都恢復交易。業內指出，這起充滿變數的金控合併案，在合併案終於跨出第一步的情況下，會不會上漲慶祝還很難說？在中信金尚未開價前，新光金的股價可能不像周三那麼強勁，無論台新金還是已宣布要公開收購的中信金，也要依市場對後續情勢的研判而定。