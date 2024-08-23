合併成否還有變數 股東會前 三方角力是關鍵

台新金、新光金雙方董事會昨日議定換股比例，但能否成功，學者表示，還存在不少變數，股東會就是一關。

新光金及台新金預定十月九日召開股東臨時會通過此合併案，依據公司法及股務處理準則，股東臨時會前卅日內停止辦理股票過戶，若想參加臨時會投票決定合併案通過與否，要在停止過戶前成為股東，因此未來幾天，台新金、新光金、中信金的操作與角力將備受矚目。

政大金融系教授殷乃平表示，台新與新光董事會通過的換股比例，須召開臨時股東會投票通過，股東臨時會定在十月九日召開，同時也須取得金管會的核准，才能訂定合併基準日。

除了股東會的變數外，中信金要公開收購更是前所未見的變數。殷乃平說，過去國內的金控合併案，沒有出現過兩家金控在談合併時，出現另外一家金控表態以公開收購方式搶親，這相當考驗股東的選擇。中信金要買新光金的股權，其實也不用買到百分之五十，只要買到能控制新光金即可，例如百分之十五或百分之二十，只要在股東會中持股最多，擁有決定權，就能穩操勝算。

殷乃平指出，在金融機構併購類型中，非合意併購是變化最多端的一種類型，可運用的手法也相當多，新光金的股東結構對於未來中信金啟動公開收購的成效，會有很大的影響力。

政大金融系兼任教授李桐豪分析，按台新金的換股比例，新光金普通股換算僅十一點三二元，低於新光金前天收盤價，是否給中信金用較高市價「搶親」的機會，值得觀察。

李桐豪表示，台新金公布換股比例後，等於「亮出底牌」，若中信金提出優於台新金的價格，有機會能取得外資、法人、新光金大股東甚至小散戶支持。但中信金若出高價，或許能贏得新光金股東們的心，但能否給中信金股東合理交代，是另一關鍵問題。

李桐豪表示，中信金必須思考併購新光金後，對中信金而言得是「如虎添翼」，而不是出價過高反造成自身商譽損失，分寸拿捏非常關鍵；除了併購價格，未來金控合併後的綜效與價值，更是股東們關注焦點。