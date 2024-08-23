談中信搶親 台新金自比桌上牛排

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台新金與新光金（圖）昨天通過換股合併案，台新金指出，雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第四大金控。記者許正宏／攝影
台新金與新光金（圖）昨天通過換股合併案，台新金指出，雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第四大金控。記者許正宏／攝影

新光金控與台新金控昨天宣布以每股○點六○二二的換股比例，通過兩家金控的合併案，但中信金也表態要以公開收購方式投資新光金。台新金董事長吳東亮昨天表示，「跟辜家是兩代交情，有跟對方的主事者大股東有接觸，但很遺憾，我能力有限，沒有達成」。

新新併昨日跨出第一步，吳東亮昨晚親自主持雙方董事會後的記者會。他和台新金總經理林維俊在記者會力陳百分之一百換股合併，全部留用員工等亮點，以及這段時間新光金股價上漲已使小股東增加百分之卅的溢價等，希望能爭取廣大新光金股東的認同。

台新金（圖）與新光金昨天通過換股合併案，台新金指出，雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第四大金控。記者潘俊宏／攝影
台新金（圖）與新光金昨天通過換股合併案，台新金指出，雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第四大金控。記者潘俊宏／攝影

昨晚的記者會上，吳東亮、林維俊、新光金董事長魏寶生、副董事長吳東明、新光人壽副董洪士琪、新光金前董事長陳淮舟、總經理陳恩光，一字排開，財顧包括安永及UBS、KPMG，在記者會上並進行換約儀式，象徵兩大金控合併。

吳東亮說，換股比例不能只看新光金，也要看台新金，對雙方股東都要公平，才能走得下去。他語重心長地說，從四月廿六日開始，新光金和台新金重啟研究案，市場就有很多謠傳，股價一路往上，「市場已自動為股東加百分之卅的溢價，已讓小股東有相當的收穫」。

他誠懇呼籲股東留下來，因為真的很少有百分之百換股合併留下來的例子，「我們是第二例，大家的收穫會比用現金賣斷要高！」

吳東亮也呼應銀行局的說法，再三疾呼「結婚嫁一個聘金最高的不一定幸福」。林維俊也比喻，把中信案子和台新案子相較，「中信金是天邊彩虹，但台新金的案子，是擺在桌上的牛排。」他強調，非合意併購是拿現金請現有股東走人，但換股合併，是責任共擔、成效共享、一起分享成長性，而且台新與新光，雙方文化都系出同門、互相熟識，更能融合。

善意合併 能壯大金融業

吳東亮同時擔任工商協進會理事長，也是行政院經發會顧問，外界關注他是否會用政治上影響力推動合併？他說，他在賴清德總統上任後，曾帶理監事拜會賴總統，但沒有提個別案子，只說台灣金融業需要壯大，所以要想辦法整併，到國際上更要壯大。因為客戶都是國際級的，在全世界到處投資，如何提升台灣產業的國際競爭力，技術之外，需要資金，有大型金融機構，銀行保險也好能投資，善意合併，能壯大金融業。

期盼和諧 勿成殺戮戰場

談到是否曾勸說中信金大股東辜仲諒放棄新光金併購，吳東亮說，台灣這個社會很小，和辜家也兩代交情，上一輩就很熟，所以幾個月前，他也已跟對方大股東接觸，但很遺憾能力有限，無法達成。他表示，希望對方能了解，往下走，會造成市場混亂，也會造成金管會困擾，金管會應會希望多鼓勵善意的合併，和諧往上發展，而不是對立的殺戮戰場。

中信 結婚 記者會

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