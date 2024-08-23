換股比出爐 新新併跨第一步

台新金控和新光金控昨天同步召開臨時董事會，決議通過以換股方式進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。對這項合併案，中信金表示，今天將做出具體回應。

台新和新光兩家金控主管昨晚赴證交所開重訊說明會，說明本合併案台新金控將發行新股予新光金控全體股東，取得新光金控流通在外的全部股權；台新金控以每○點六○二二股普通股換得新光金控一股普通股；每一股特別股換得新光金控一股特別股。

根據換股比例，普通股換股約當新光金每股十一點二九的價位，高於新光金近一個月的均價，卻低於新光金前天收盤價十二點四五元。合併之後的金控名稱，將稱為「台新新光金控」。雙方董事會也通過將於十月九日召開股東臨時會，提請股東通過合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

在新光金昨天董事會上，無論換股比例或股東臨時會的日期，都是採取表決的方式通過。新光金前董事長吳東進方面掌握的三席董事（含李增昌、吳欣儒及獨董許永明）全數投下反對票，另一名董事賴慧敏持保留意見。

新新併vs.中新併 製表／財經中心 圖／聯合報提供

除了台新金，中信金控也已表態將以公開收購方式投資新光金，成為國內金融史上「雙龍搶珠」的首例。金管會銀行局副局長林志吉昨說，尚未收到中信金轉投資新光金申請案。依「金控投資管理辦法」，中信金經董事會通過後，向金管會遞件申請次日起十五個營業日，金管會未表示反對即視為同意，可啟動公開收購。

熟悉併購的法界人士說，台新金、新光金將在十月九日開股東臨時會，依規定，股臨會召開前卅天、九月十日是停止過戶日。換言之，中信金得在九月十日前完成收購，成為新光金股東反對換股合併，但時間上不可能，因此中信只能以「價格」吸引新光金小股東，爭取新光金小股東在股臨會上反對與台新金換股合併案。

台新金董事長吳東亮昨晚和新光金董事長魏寶生等雙方高層舉行記者會，雙方並進行換約儀式。吳東亮表示，若完成合併，將是金融史上首樁金控的合意併購案，雙方有相近的企業ＤＮＡ和文化傳承，對股東員工客戶都是最好選擇。

吳東亮說，嫁一個聘金最高的不一定幸福，換股在於雙方都有穩定長遠的股東，只要當股東，每年配股配息都享受得到，敵意併購是現金買斷，百分之廿的溢價，四年的配股配息就買斷了，可想一下什麼是最有利的。