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學者分析：新光金換股價低於市價 中信金搶親有機會

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

台新金（2887）與新光金昨（22）日召開董事會通過以「換股方式」合併，政大金融系兼任教授李桐豪分析，按台新金昨天發布的換股比例，新光金普通股換算價格僅11.32元，低於新光金前天收盤價12.45元，是否給了中信金用較高市價「搶親」的機會，值得觀察。

李桐豪表示，台新金公布換股比例後，等於「亮出底牌」，但這樣的價格不論從市價或淨值來看，對新光金股東都不是太優，若中信金提出優於台新金的價格，有機會能取得外資、法人、新光金大股東甚至小散戶的支持，「畢竟對絕大多數股東而言，會考慮的還是自身利益最大化」。

相較於台新金擬採「換股方式」合併，中信金透過公開收購進行「非合意併購」，李桐豪說，最終成敗，除了金管會准駁，就是股東們的態度，中信金必須開出具有優勢的收購價格與合併理由，來說服外資、法人、新光金大股東與小股東們，同時也得「和時間賽跑」、動作愈快愈好，就現行資本市場運作而言，中信金確實也有成功機會。

但話說回來，中信金出高價，或許能贏得新光金股東們的心，但能否給中信金股東合理交代，是另一關鍵問題。

李桐豪表示，中信金必須思考併購新光金後，對中信金而言得是「如虎添翼」，而不是出價過高反造成自身商譽損失，提出什麼樣的價格，才能讓新光金和中信金股東們達成雙贏，分寸拿捏非常關鍵；除了併購價格，未來金控合併後的綜效與價值，更是股東關注焦點。

中信金 台新金 股東

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