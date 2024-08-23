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新光金花落誰家？ 金管會這一關最重要
中信金（2891）與台新金爭搶新光金，是金控史上「雙龍搶珠」首例。最終新光金花落誰家？市場認為，雙方將在收購價格、股東臨時會法律攻防、金管會准駁等三大戰場相互較勁，尤其金管會扮演關鍵角色。
銀行局副局長林志吉說，截至昨（22）日止尚未收到中信金轉投資新光金申請案。依「金控投資管理辦法」，中信金經董事會通過後，向金管會遞件申請次日起15個營業日，金管會未表示反對即視為同意，可啟動公開收購。
林志吉說，合併的股東權益並非只看價格，嫁入某個人家，若對方只出高聘金，那嫁入聘金較高的夫家就一定幸福嗎？
按時程估算，就算中信金趕在今日遞件，還得再經過15天，會比新光金9月10日停止過戶日還晚，中信金根本無法完成公開收購；但中信金擁有價格優勢，下一步可喊話新光金小股東，在股東會上反對與台新金換股合併。
那麼，台新金屆時提出反制措施，換股再加上公開收購，這樣可行嗎？是否影響金融市場秩序穩定？又或是股東權益保障就僅是「價格」嗎？
林志吉說，假設性問題無法回應，但這次併購案確實相當程度考驗金管會的智慧，若兩家以上申請公開收購同一標的，需要考慮金融市場秩序，金融市場秩序有很多面向。
一位參與多次併購案的人士說，最終不論新光金花落誰家，事實上金管會心中最在意的，還有「員工權益」，這將是中信金與台新金共同面臨的難關，誰能妥善處理新光金員工，誰的贏面就大。
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