中信今天決定收購價 並送主管機關審查

台新金（2887）、新光金董事會昨（22）日雙雙通過以換股方式確定將「新新併」，對於日前無預警宣布將對新光金採「公開收購」的中信金，在等待台新金亮底牌、公布換股比例後，市場人士分析，勢必會開始出手、著手研議出價範圍。

市場人士分析，目前對有意搶親的中信金來說，時間非常急迫，據了解，待台新、新光金兩家金控董事會通過新新併後，中信金內部董事會將在今日決定公開收購的價格，並送主管機關審查。

台新金、中信金收購新光金概況 圖／經濟日報提供

小股東關注的收購價格方面，若以台新金宣布將用每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股，以21日台新金收盤價18.8元計算，等於新光金與台新金合併後，新光金的股東可換到約0.6022股的台新金股票，價格約11.32元。搶親的中信金收購價勢必得高於此，才能更吸引新光金的股東釋出手中持股。

據知情人士表示，「中信金對於新新併的結果老神在在，出價絕對是比台新金的條件更有優勢。」不具名會計師表示，以公開收購來說，出價範圍通常會落在該股票市價的30%~50%，若以新光金21日12.45股價來說，代表中信金的出價範圍介於16.185元至18.675元。

此外，依照法規，中信金必須在15個工作日內，得到金管會的審核核准後，在50天內進行新光金股權的公開收購，而且必須在台新、新光金10月9日召開股東臨時會前，收購足夠股權才有機會成為贏家。