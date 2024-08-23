0.6022股換1股！台新金換股併新光 將更名台新新光金控

台新金控與新光金控於昨（22）日同步召開董事會，決議通過以「換股方式」合併，台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股，每1股特別股換得新光金1股特別股。

台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

新新併內容 圖／經濟日報提供

若以台新金21日股價18.8元計算，普通股換股相當於新光金每股11.32元，低於新光金收盤價12.45元。

兩家金控主管昨晚赴證交所開重大訊息說明會說明本合併案，台新金控將發行新股予新光金控全體股東，取得新光金控流通在外的全部股權。雙方董事會通過將於10月9日召開股東臨時會，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

據指出，在新光金昨日董事會上，包括換股比例或股東臨時會的日期，都是採取表決。新光金大股東吳東進掌握的三席董事（含李增昌、吳欣儒及獨董許永明）全數投下反對票，另外新光三越的董事賴慧敏則持保留意見。

台新金及新光金也於昨日晚間舉行換約儀式，由台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生代表換約。吳東亮致詞時表示，歷經二年多的努力，終於有了明確的進展，台新金與新光金如果完成合併，將是金融史上首樁金控的合意併購案，雙方有著相近的企業DNA及文化傳承，彼此的業務強項也互補，雙方邁出這一步真的醞釀很久，兩家金控也有薪火相傳的歷史淵源，相信對兩家的員工、股東還有客戶，都是最好的選擇。

吳東亮提到，合併有三個層面的意義與責任，第一、新光人壽為先父吳火獅所創，兩家公司合併本來就如大哥吳東進說的「兄弟登山、各自努力，期許達頂」。第二、台新金與新光金合併，優勢互補，經營綜效最高、且企業文化類似，可創造良好績效。第三、本案如果在主管機關以及全體股東的支持之下順利完成，將是金融業首次金控合意整併的先例。

關於中信金20日董事會通過投資新光金、無預警搶親，吳東亮表示，「跟辜家是兩代交情，有跟對方的主事者大股東有接觸，但很遺憾，我能力有限，沒有達成。」台新金總經理林維俊也說，中信金的案子如同天邊的彩虹，碰不到又摸不到，但台新金和新光金是擺在桌上的牛排，新新併經過長達兩年歷程，終於達成合併，差別很大。