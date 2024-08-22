新新併或中新併 牽動金控規模排名大洗牌

台新金與新光金2家董事會通過合併案，新新併再度成為市場焦點，不過中信金半路搶親增添變數。根據最新數據計算，若新新併，金控規模將突破新台幣8.3兆元，成為國內第4大金控；但如果是由中信金取得新光金，合併規模達13.6兆元，將擠下國泰、富邦金，一舉成為台灣第1大金控。

根據金管會統計「金融控股公司合併報表財務資料」顯示，截至今年6月底，全台15家金控合併報表資產總額由國泰金以新台幣13.3兆元奪冠，第2為富邦金11.78兆元，第3為中信金8.5兆元，第4名台灣金控7兆元。

至於新光金總資產為5.1兆元、排名第5，台新金僅3.2兆元、排名第13。

若泛新光集團順利談成合併，新光金與台新金合併後的金控規模將突破新台幣8兆元，超車台灣金控，位居國內第4大金控，信用卡流通排行也會推進到第2名，影響力不容小覷。

新光集團創辦人吳火獅長子吳東進，過去曾擔任新光金董事長，吳火獅三子吳東亮則為台新金董事長，因此2家金控也被外界視為泛新光集團，早在2002年，新光金和台新金曾有意合併，不過合併案最終破局，當時留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的名言。

去年6月新光金董事改選，以原始三大股東之一的洪家洪士琪代表改革派，結合吳東亮等股東聯手挑戰吳東進，最後由改革派取得經營權，後續隨著大股東增資讓新壽資本適足率逐步回到法定標準，因財務改善進入佳境，同時考量大環境改變，內部討論新新併聲音再起，促成今天2家金董事會正式通過提案。

不過，雙方董事會通過提案後，後續仍有3大關卡，包括取得股東會通過、金管會與公平會核准。

但新新併最大變數在於中信金公開宣示欲搶親，若是山頂沒會合，最後成為中新併，合併資產規模有望達13.6兆元，將超車國泰金、富邦金雙雄，成為市場第1大金控。

此外，中信金目前為信用卡發卡、流通卡王，一旦合併新光銀行信用卡量，計算合併後流通卡數將跨過千萬門檻，達到1039.6萬張，有效卡更將突破近650萬張。

也就是說，中新併將是資產規模、信用卡雙冠地位。