談中信金搶親 吳東亮：忽然丟想法要怎做也沒看到

台新金及新光金今天宣布通過100%換股合併案，對於中信金半路殺出擬對新光金發動敵意併購，台新金董事長吳東亮晚間表示，吳家、辜家也算2代交情，他都有努力與對方接觸，希望和平共處不要有這種事發生，然而「另一家金控忽然間丟出一想法，他要怎麼做，我也沒看到」。

台新金總經理林維俊則說，「中信金這案子只是天邊彩虹，碰不到、摸不到，可是台新金和新光金是已擺在桌子上的牛排」。

台新金及新光金今天傍晚雙雙召開董事會通過換股合併，雙方經營團隊並在晚間9時30分召開說明會，外界關注，雖然台新金與新光金達成合意併購共識，但中信金20日舉行臨時董事會通過擬對新光金發動敵意併購，出現雙龍搶珠局面。

吳東亮表示，台灣社會很小，事實上這些主事者互相都認識，何況吳家和辜家也算2代交情，本來上一輩就都是很熟的朋友，因早在幾個月前市場上即有中信金有意併購新光金的消息，他當然有和對方主事者、大股東接觸過。

吳東亮直言，在中信金正式開董事會前，亦有很多謠言、謠傳滿天飛，他都有努力和對方接觸，「最好能夠大家和平共處，不要有這種事發生」，他很努力想說服對方，但很遺憾他能力有限、沒有達成，因此變成這局面。

吳東亮話鋒一轉表示，「我們該做的事情會很努力去做」，像今天董事會通過後，後續是股東臨時會、進而向主管機關申請核准，台新金籌備與新光金合併已是長達2、3年的事，合規合法、一起努力走到今天不容易，對員工、客戶及股東都會盡力照顧，「另一家金控忽然間丟出一個想法，他要怎麼做，我也沒看到」。

台新金總經理林維俊則打個比方，「中信金這案子只是天邊彩虹，碰不到、摸不到，可是台新金和新光金是已擺在桌子上的牛排」，雙方討論努力2年、做了很多努力，要3分熟就給3分熟、要5分熟就給5分熟，兩者很不一樣。

林維俊進一步指出，通常敵意併購是拿現金請現有股東走人，但台新金與新光金是採對等合併，責任共擔、成效共享，雙方股東均是一家人，一起分享股東未來性，並非請原有新光股東走人。