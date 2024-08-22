台新、新光換約！吳東亮：兄弟登山、離峰頂更接近一步了

台新金控（2887）與新光金控（2888）於22日分別召開董事會決議通過以「換股方式」進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。台新金董事長吳東亮、新光金董事長魏寶生，22日晚間現身在台新金控大樓，進行換約儀式。吳東亮於致詞時指出，台新與新光如果完成合併，將是金融史上首樁金控的「合意併購」案，兩家公司的合併如同我大哥吳東進當初說的「兄弟登山、各自努力，期許達頂」，我們今天雙方對峰頂更接近一步了，他個人責無旁貸且任重道遠。

本合併案台新金將發行新股予新光金全體股東，取得新光金控流通在外之全部股權；台新金以每0.6022股普通股換得新光金1股普通股；每1股特別股換得新光金1股特別股。雙方董事會也通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

台新金及新光金也於今日進行換約儀式，包含台新金董事長吳東亮、台新金控總經理林維俊、台新金控財務長賴昭吟、新光金控董事長魏寶生、新光金控副董事長吳東明、新光金控董事洪士琪、新光金控總經理陳恩光、 新光金控財務長林宜靜等人皆出席。

吳東亮於致詞時表示，歷經2年多的努力，終於有了明確的進展，台新金與新光金如果完成合併，將是金融史上首樁金控的合意併購案，雙方有著相近的企業DNA及文化傳承，彼此的業務強項也互補，雙方邁出這一步真的醞釀很久，兩家金控也有薪火相傳的歷史淵源，相信合併對於兩家的員工、股東還有客戶，都是最好的選擇。

吳東亮指出，企業的合併，就像結婚一樣，不僅僅是娶走了對方的美好外在，還包括互相的責任與義務，台新金控今天與新光金控簽訂了合併契約，以100%換股方式合併，兩家公司的股東都成為一家人，新的公司名稱將叫做「台新新光金融控股公司」，同時也簽訂了「員工安置計畫」，所有經理人與員工留任3年，並承認其原有工作年資，具體保障新光金控1.5萬名員工的工作權益，讓員工們和他的家庭都能認真工作、安穩生活，這是台新金的責任，也是對新光金的承諾，完全符合本日的主題「對等合併、責任共擔、成效共享」。

吳東亮也提到，合併有三個層面的意義與責任，第一、新光人壽為先父吳火獅所創，在台灣有超過六十年的歷史，新光在台灣社會裡代表了很多人的共同感情，它的成長也是很多股東及員工以及客戶的共同心血，兩家公司的合併本來就是如同我大哥吳東進說的「兄弟登山、各自努力，期許達頂」，如今雙方對峰頂更接近一步了，所以他個人覺得不但責無旁貸，而且任重道遠，合併後我們會更有力量，對未來，開創新局。第二、台新金與新光金合併，優勢互補，經營綜效最高、且企業文化類似，更可以創造良好績效，回饋員工、股東及客戶。第三、本案如果在主管機關以及全體股東的支持之下順利完成，將會是台灣金融業首次金控合意整併的先例。

吳東亮呼籲股東，在股東臨時會能夠全力支持本案，讓我們順利的完成程序。

魏寶生則指出，新光金有優秀的員工及完整的產品線，所以去年經營團隊改組後，才能儘速穩住經營，近期並已繳出亮眼的成績，藉此機會，他也要謝謝新光全體同仁的努力。面對2026年接軌ICS及IFRS17，挑戰仍大，若能找到背景文化類似、業務互補性大，對員工、客戶及未來的發展都是好的。另外本案是採100%換股，兩家公司的股東合併後都成為一家人，將能永續共享未來經營成效。之後若能順利得到股東們的支持及金管會的核准，將對兩家金控具有重大意義，也能為台灣金融發展創下新局。