考驗智慧！金管會談新光金併購案：嫁聘金較高的夫家就會一定會幸福嗎
台新金、中信金2家金控搶親新光金，銀行局副局長林志吉今天表示，目前尚未收到中信金申請轉投資新光金的相關申請書，而金管會對於假設性問題和個案不予回應評論；不過他坦言此次併購案相當考驗金管會的智慧，並說「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎」。
金管會今天舉行例行記者會，由於此次新新併加上中信金半路搶親議題延燒，成為市場關注焦點；媒體詢問金管會官員，包括台新金是否可以公開收購加上換股、中信金與台新金是否可以同時公開收購等問題。
林志吉表示，金管會對假設問題都不便回應，不過，這次併購確實相當考驗金管會智慧，金管會在意金融市場秩序，這是必須考量。
林志吉指出，依據金控法規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，取得同意後得進行公開收購，而金管會若自業者送交申請書件次日起，於15個營業日內未表示反對者，視為已核准。
林志吉強調，非合意併購的金控只要符合金控投資管理辦法第2條第9項規定，符合4大條件「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會責任良好」，即可進行非合意併購，無須取得被投資事業董事會同意或決議，或與被投資事業簽有應賣股份總數超過25%的相關協議或約定。
林志吉補充說明，啟動非合意併購的金控公司向金管會申請轉投資被投資事業，應經董事會通過，之後向金管會遞件申請的時間點，由金控公司自行評估決定。金控「換股」則要經股東會決議，至於股東會決議後，向金管會遞件申請時間也是由公司自行決定。
林志吉表示，截至8月22日止，金管會尚未收到中信金申請轉投資新光金申請書，且過去也未發生過「未表示反對者就視為已核准」，金管會還是會發函表示同意照辦或要求補充說明。
談及金控併購，是否為價高者得天下，林志吉表示，要從股東權益角度出發，但股東權益也不應該只看價格。他以嫁娶比喻併購，「嫁入聘金較高的夫家，就一定會幸福嗎？」
不過他也強調，不評論個案。
金管會也公布歷年銀行局轄下的金融整併案件，從2004年統計至今年7月底，共有64件金融整併案。
林志吉舉例過去未成立的案件，包括開發金擬收購金鼎證券，因經營權爭議沒有完成併購；另外是2015年國票金與三信商銀案件，因未達所設定申請的公開收購股數下限。
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