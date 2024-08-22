確定「新新併」！新光金一股換台新金0.6022股 合併後金控名稱揭曉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左二）與新光金控董事長魏寶生（前排右二）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影
台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左二）與新光金控董事長魏寶生（前排右二）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影

台新金控新光金控今天同步開董事會，會後兩家主管赴證交所召開記者會宣布，兩家公司的合意併購，台新金控原本的換股比例訂為一股普通股新光金換0.6022股的台新金；另外，一股台新金特別股換一股新光金特別股。

普通股換股約當新光金每股11.29的價位，已經比新光金近一個月的均價要高，合併之後的金控名稱，將稱為「台新新光金控」。

雙方董事會也通過，將在10月9日召開股東臨時會，提請通過合併案。並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

台新金指出，雙方合併後總資產規模將晉身為台灣第四大金控，合併市值有望進入台灣證交所上市公司市值排名前20名，且雙方業務互補、綜效顯著，銀行、保險、證券市占率及規模均將顯著提升，進而成為政府所推動的台灣成為「亞洲金融科技中心」，及「亞洲資產管理中心」的一大助力。

台新金並指出，雙方公司合併之後，將全數留用新光金的經理及員工，雙方管理層將員工共創公司榮景及股東價值。

台新金(2887)及新光金(2888) 於今(22) 日20時45分，於證交所召開重訊記者會，由台新金財務長賴昭吟（左）及新光金副總經理林宜靜說明董事會對新新併重大決議。林勁傑／攝影
台新金(2887)及新光金(2888) 於今(22) 日20時45分，於證交所召開重訊記者會，由台新金財務長賴昭吟（左）及新光金副總經理林宜靜說明董事會對新新併重大決議。林勁傑／攝影

台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左三）與新光金控董事長魏寶生（前排右三）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影
台新金控與新光金控董事會今天通過合併計畫，台新金控董事長吳東亮（前排左三）與新光金控董事長魏寶生（前排右三）一起出席記者會宣布這項對等合併計畫。記者潘俊宏／攝影

台新金控（2887）與新光金控（2888）於22日分別召開董事會決議通過以「換股方式」進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。圖／截自證交所直播
台新金控（2887）與新光金控（2888）於22日分別召開董事會決議通過以「換股方式」進行合併。台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。圖／截自證交所直播

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