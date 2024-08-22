外資賣超100億元…中信金因搶親「新新併」受矚 高居外資賣超冠軍

台股22日以22,148.83點收盤，下跌89.06點，三大法人僅投信買超，外資賣超100.91億元，有意搶親新光金（2888）的中信金（2891）仍遭到外資賣超36,887張，居外資賣超個股冠軍。

台股早盤以22,254.59點開出，指數開高後一度拉升至最高22,315.92點，權值股台積電（2330）、鴻海（2317）下跌，聯發科（2454）力守紅盤，千金股的世芯-KY（3661）收漲6.26%，大立光（3008）、健策（3653）、川湖（2059）、創意（3443）、穎崴（6515）等股也收紅，高價股族群表現亮眼。

ABF載板三雄由景碩（3189）漲停領軍，以113元收盤，欣興（3037）收在161.5元，漲幅5.55%，南電（8046）收150.5元，漲幅2.03%；化工股也是盤面上的亮點，永光（1711）、三晃（1721）、中華化（1727）、三福化（4755）、東鹼（1708）、展宇（1776）等股都以漲停板收盤；新光金與台新金（2887）停牌，想搶親的中信金收盤下跌 0.25 元，跌幅 0.74%，收在33.45元。

台股開高走低，盤中翻黑，一度下滑至22,096.26點，終場以22,148.83點收盤，跌幅0.4%，成交量萎縮至2,893.97億元，三大法人賣超112.95億元，包括外資賣超100.91億元，投信買超17.67億元，自營商賣超（合計）29.71億元，自營商（自行買賣）賣超0.79億元，自營商（避險）賣超28.92億元。

統計外資賣超前十大個股依序是中信金、永豐金（2890）、鴻海、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣50反1（00632R）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、中興電（1513）、遠東銀（2845）、三商壽（2867）等；外資賣超前兩大都是金融股。

中信金有意搶親新光金，消息公布後股價已連兩個交易日下跌，22日開高走低，收在33.45元，中信金居外資賣超個股冠軍，遭外資賣超36,887張，連四賣，投信也賣超303張，連二賣。

統計外資買超前十大個股則依序是華邦電（2344）、中鋼（2002）、聯電（2303）、臺股指法興3C售（0803016P）、玉山金（2884）、大成鋼（2027）、友達（2409）、第一金（2892）、中再保（2851）、亞泥（1102）等。