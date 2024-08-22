中信金（2891）收購新光金價格可能更高 外資昨大賣、盤中續跌

新光金（2888）、台新金（2887）董事會於22日登場，會中擬將討論合併換股事項，昨發布重訊，22日暫停交易。宣布搶親的中信金（2891）開盤後仍持續下跌，不過盤中跌幅已較昨日縮小，約下跌1%。

今日新光金及台新金雙雙停牌，待晚間董事會通過合併案，發布重大訊息後，才會恢復交易。

中信金20日宣布將透過公開收購方式，投資新光金，將待台新金亮底牌，公布換股比例後，再提高價格進行公開收購。併購經驗豐富的業界人士指出，中信金公開收購的價格，應會出到30%，甚至更高的溢價，新光金近一個月來的均價在10.5元左右，有機會出到每股13至15元之間的水準。

不過因市場預期公開收購方式的價格會偏高，使得中信金股價下跌，外資昨更大賣逾11萬張，投信也由買轉賣。

而對於中信金搶親，據悉台新金內部已有二大反制措施，一是不排除在股東臨時會之前，再往上拉高價格，二則是不排除也向金管會申請公開收購新光金。不過昨日新光金表達，無法評論，台新金表示，一切以公開資訊觀測站公告為主。

中信金今以33.95元開高，雖一度漲至34.2元，但隨即下跌，最低來到33.35元，跌幅約1%。