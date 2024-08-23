冷眼集／賴清德「檢點說」 站著說話不腰疼

民進黨醜聞連環爆，黨主席賴清德要大家私生活要檢點，還要黨內「不要在此時談論二○二六選舉」。賴這番談話，看在非賴系或非新潮流系眼中，恐怕很不是滋味，畢竟最近「出事」的陳宗彥、李孟諺、林宜瑾都是賴系人馬；賴清德掌握所有政治利益分配，卻要其他派系檢點、不談二○二六，簡直是站著說話不嫌腰疼。

圍繞在賴清德身邊的民進黨派系有新潮流、新潮流南流、南部幫、台南幫、賴系等，無論在去年立委選舉提名或選後內閣，圍繞在賴周圍的「派系人物」成了最大贏家。僅僅內閣組成，就有大量南部幫和賴系人馬進入權力中樞，第二大派系正國會只有「少主」林佳龍拿到無關痛癢的外交部長位子。

賴清德除了要黨內「此時不要談論縣市長選舉」，還要黨員注意私德，但問題是近來出事的民進黨官員，除了海基會前董事長鄭文燦，其餘都與賴清德關係密切，且被歸類為是賴清德人馬，陳宗彥、李孟諺、林宜瑾皆然，且嚴格說，即使鄭文燦也是新潮流人馬，和賴清德系出同源。

站在賴清德的角度，可能會覺得自己這樣對黨內宣示沒有問題，但在其他「非賴清德人馬」耳朵裡，恐怕難免犯嘀咕「該注意私德的是你自己的人吧」。

賴清德要黨員先不談縣市長選舉，從好的層面看是要黨內專注在創造勝選利基，有政績、黨就好，黨好了自然就能勝選，但從不好層面看，有意百里侯選戰者，如果不是賴清德屬意人馬，自然會心想「你可以決定誰出線，當然不用急」，其他派系相對剝奪感就很難不產生。

賴清德一方面站在道德制高點，一方面掌握所有政治利益分配，其他派系勢必反彈，恐也是他未來黨內領導的最大問題。