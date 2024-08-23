林宜瑾100萬交保 服務處主任收押禁見

民進黨台南市立委林宜瑾被控詐領助理費案，檢調前天搜索後傳喚十九人到案，昨晨依涉犯貪汙、偽造文書等罪嫌命林宜瑾一百萬元交保，並限制出海、出境，其永康服務處黃姓女主任遭聲押禁見，法院裁准。

「老闆交保、助理收押」在司法實務上並不多見，外界傳言不少。南部一名前檢察官分析，黃姓主任供詞可能與其他助理不一致，也可能因全權處理助理費申報請領而「全扛」，一般「委員認罪交保、幕僚沒認收押」的狀況不符常理。台南地檢署表示，百萬交保金足以確保林宜瑾配合後續偵查，聲押黃女是因有逃亡及串滅證之虞。

林宜瑾前天一早就遭檢調單位傳喚到案，深夜才由檢察官偵訊，歷經六小時訊問，昨天清晨五點多獲交保。有人替她辦保後，戴著口罩的她面對媒體詢問僅說「我坦坦蕩蕩，法律一定會還我清白」，再被追問是否認罪則未再回應即上車離去。她另透過臉書表示，眼前最重要的是釐清真相，趕快把司法資源還給其他更需要獲得妥善處置的弊端，感謝朋友關心和鼓勵，大家的心意都有收到，很不好意思讓大家擔心了。

五十四歲的林宜瑾，一九九八年、廿八歲當選前台南縣議員後連任三屆，二○一○年當選合併後的台南市第一屆市議員，連任至第三屆任期內的二○二○年轉換跑道當選立委，今年初連任。

檢調懷疑，林宜瑾二○一○年當選台南市議員後，在第一、二、三屆台南市議員及如今立委任內，長期以親友擔任人頭詐領助理費，金額數百萬元，前天搜索林宜瑾立院辦公室、永康服務處及住處，傳喚她及永康服務處黃姓女主任、助理等十五名被告及其胞弟林昱仲等四名證人。

檢察官前晚完成十七人偵訊，林宜瑾的五名助理以三萬到十萬元不等交保，其餘請回，最後偵訊林宜瑾及黃姓女主任，歷時長達六小時偵訊，昨晨五時許命林宜瑾交保一百萬元，對黃女聲押禁見。

台南地院認為黃姓女主任是利用職務機會詐取財物罪的共犯，屬重罪，她可能因此逃亡，且供詞需與其他共犯或證人對質，加上相關共犯涉案程度、詐助理費分工情節待調查，足認有串滅證、變造及偽造證據之虞，裁定收押禁見。