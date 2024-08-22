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藍：檢調敢搜索國會「絕對有證據」

聯合報／ 記者吳淑玲林銘翰屈彥辰張睿廷蔡晉宇／連線報導
立委林宜瑾遭搜索，南市議員蔡育輝（中）認為，林是現任國會議員且是賴清德總統的子弟兵，檢調一定有相當證據才敢動手。記者謝進盛／攝影
立委林宜瑾遭搜索，南市議員蔡育輝（中）認為，林是現任國會議員且是賴清德總統的子弟兵，檢調一定有相當證據才敢動手。記者謝進盛／攝影

民進黨立委林宜瑾疑涉助理費案遭檢調搜索調查，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，林宜瑾是賴清德總統的子弟兵，檢調敢到國會等處搜索「絕對有證據」，希望檢調公正辦案。在野立委多懷疑「台南幫」接連出事應是民進黨派系內鬥，民眾黨立委張啓楷更直言「內鬥刀刀見骨」，未來必血流成河。

張啓楷說，林宜瑾是新潮流系立委，被視為賴清德總統子弟兵、「新賴系」核心成員，上月民進黨中央權力改組，隸屬「燦系」的桃園市議員呂林小鳳原要投給穩當選中常委的林宜瑾，因加蓋手印造成廢票，導致林宜瑾籤運不佳落榜，此一「廢票」風波即被視為派系出手反撲、敲山震虎。

他說，桃園市前市長鄭文燦蔡英文原本屬意的接班人，檢調查辦、羈押鄭文燦固然讓賴總統獲得肅貪好評，但賴也同時剷除黨內頭號政敵、鞏固自己權力，黨內反彈後座力仍不容小覷，潘朵拉的盒子一打開，「網內互打」將全面爆發。

國民黨立委賴士葆說，民進黨縣市長將進行初選，派系與參選人早就磨刀霍霍，傳出林宜瑾被搜索，外界都肯定是自家人爆的料；立委李彥秀認為，鄭文燦是蔡英文嫡系人馬，一個月前遭羈押禁見，賴清德打破了派系共治傳統，急於成為民進黨共主卻面臨「反賴陣營」全面反撲。

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