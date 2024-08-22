聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍：檢調敢搜索國會「絕對有證據」
民進黨立委林宜瑾疑涉助理費案遭檢調搜索調查，台南市議會國民黨團發言人蔡育輝表示，林宜瑾是賴清德總統的子弟兵，檢調敢到國會等處搜索「絕對有證據」，希望檢調公正辦案。在野立委多懷疑「台南幫」接連出事應是民進黨派系內鬥，民眾黨立委張啓楷更直言「內鬥刀刀見骨」，未來必血流成河。
張啓楷說，林宜瑾是新潮流系立委，被視為賴清德總統子弟兵、「新賴系」核心成員，上月民進黨中央權力改組，隸屬「燦系」的桃園市議員呂林小鳳原要投給穩當選中常委的林宜瑾，因加蓋手印造成廢票，導致林宜瑾籤運不佳落榜，此一「廢票」風波即被視為派系出手反撲、敲山震虎。
他說，桃園市前市長鄭文燦是蔡英文原本屬意的接班人，檢調查辦、羈押鄭文燦固然讓賴總統獲得肅貪好評，但賴也同時剷除黨內頭號政敵、鞏固自己權力，黨內反彈後座力仍不容小覷，潘朵拉的盒子一打開，「網內互打」將全面爆發。
國民黨立委賴士葆說，民進黨縣市長將進行初選，派系與參選人早就磨刀霍霍，傳出林宜瑾被搜索，外界都肯定是自家人爆的料；立委李彥秀認為，鄭文燦是蔡英文嫡系人馬，一個月前遭羈押禁見，賴清德打破了派系共治傳統，急於成為民進黨共主卻面臨「反賴陣營」全面反撲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言