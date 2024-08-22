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民進黨中常會低迷 賴清德：黨員私生活要檢點
民進黨政治人物近來捲入官司、傳出緋聞又爆發立委林宜瑾疑似詐領助理費案，昨天民進黨中常會氣氛低迷，多位中常委都快步走進中央黨部避談相關事件。賴清德總統則以黨主席身分表示，黨員私底下生活的紀律要有所要求，要克制、檢點，不要讓民進黨再受傷害。
「台南幫」接連出事，在野黨懷疑與內鬥有關，黨內甚至有人放話懷疑與立委陳亭妃有關。兼任中常委的陳亭妃，昨在中央黨部前被媒體堵訪詢問「有人說是妳出手的」？她簡短回應表示「我沒那麼厲害」。民進黨立委王世堅昨現身黨中央參加中常會，原也避談林宜瑾案，但聽到對陳亭妃指控後停下腳步表示，陳亭妃是光明磊落的人，絕對不搞這種小動作。
據轉述，中常會全程無討論到和林宜瑾案相關內容，但與會者說，大家都知道現在黨內氣氛不是太好，來開會心裡有底，皮繃緊一點。
賴清德在中常會表定議程結束後，以閒聊方式向黨公職人員喊話，要求每個黨員私底下生活紀律要有所要求，大家要自己克制、檢點，不要讓民進黨再受傷害，不只公領域要注意，私生活會影響個人、家庭，也會影響黨及國家，大家要謹言慎行。
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