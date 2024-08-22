林宜瑾從政爭議多 遭控介入他人婚姻、特助涉弊、弟弟酒駕

民進黨立委林宜瑾出身野百合學運，以本土派立場宣示加入民進黨新潮流，回台南首份工作就是擔任賴清德國大代表服務處主任，是賴清德「台南幫」核心成員；她廿八歲開啟從政路，至今逾廿六年，曾任三屆台南縣議員、三屆合併後的台南市議員，今年初連任立委，突然出事讓「賴系」大傷。

林宜瑾個性爽朗，出席地方餐敘總能與民眾盡興，被地方人士稱為「傻大姐」，也因她很懂得炒熱氣氛，民進黨市長或總統選舉到南部造勢，總由她擔綱主持人。

林宜瑾與賴清德感情甚篤，近乎「上達天聽」，她曾透露自己選立委期間，賴清德曾大方分享如何做好立委，但立委任內仍出現許多爭議；她曾被指控介入他人婚姻、朱姓特助涉入弊案，及胞弟仗勢欺人、開公務車酒駕肇事逃逸，她事後大力駁斥，當事人也出面自清。

林宜瑾今年連任立委，獲新潮流推舉角逐民進黨中常委，豈料發生自家人跑票事件，最終因籤運不佳而黯然落馬。由於她在賴清德擔任台南市長任內重用的官員陳宗彥、李孟諺相繼出事後遭查辦助理費案，外界多認為「台南幫」接連出事有劍指賴清德意味。

二○二六地方縣市長選舉，綠營群雄逐鹿，台南府城卡位大戰早已開打；屬賴清德嫡系的「新台南隊長」林俊憲，將對決「立委五連霸女將」陳亭妃，雙方人馬劍拔弩張，此時傳出林宜瑾涉案被查辦，難免被解讀派系鬥爭風雨欲來。

據了解，林宜瑾將被查辦涉詐助理費案的消息早在地方傳了一段時間，她聽到消息後，情緒顯得低落，甚至難過到落淚，昨天一早就傳出被搜索的消息。

儘管黨內人士認為，此案是內鬼爆料，與過往詐領助理費情節相當，屬於單一事件，也無涉派系鬥爭，更何況林宜瑾無意角逐市長大位，揮刀斬林宜瑾對賴清德的殺傷力並不算太大。

但是，眾所周知賴清德以高道德標準為名，子弟兵涉詐消息傳進耳裡之後，其態度將如同在民進黨中常會所說「只要涉及非法，檢調就應該查辦、毋枉毋縱。」這種高度與態度，也讓檢調辦案時「無後顧之憂」。

不過，賴清德親信中箭落馬事件接踵而止，恐怕讓賴清德的領導威信備受考驗。

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