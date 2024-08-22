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林宜瑾從政爭議多 遭控介入他人婚姻、特助涉弊、弟弟酒駕

聯合報／ 記者黃婉婷謝進盛黃宣翰林伯驊／連線報導
民進黨立委林宜瑾（右）被視為賴清德總統（左）的子弟兵，昨天遭到檢調搜索、傳喚，引起地方震撼。本報資料照片
民進黨立委林宜瑾（右）被視為賴清德總統（左）的子弟兵，昨天遭到檢調搜索、傳喚，引起地方震撼。本報資料照片

民進黨立委林宜瑾出身野百合學運，以本土派立場宣示加入民進黨新潮流，回台南首份工作就是擔任賴清德國大代表服務處主任，是賴清德「台南幫」核心成員；她廿八歲開啟從政路，至今逾廿六年，曾任三屆台南縣議員、三屆合併後的台南市議員，今年初連任立委，突然出事讓「賴系」大傷。

林宜瑾個性爽朗，出席地方餐敘總能與民眾盡興，被地方人士稱為「傻大姐」，也因她很懂得炒熱氣氛，民進黨市長或總統選舉到南部造勢，總由她擔綱主持人。

林宜瑾與賴清德感情甚篤，近乎「上達天聽」，她曾透露自己選立委期間，賴清德曾大方分享如何做好立委，但立委任內仍出現許多爭議；她曾被指控介入他人婚姻、朱姓特助涉入弊案，及胞弟仗勢欺人、開公務車酒駕肇事逃逸，她事後大力駁斥，當事人也出面自清。

林宜瑾今年連任立委，獲新潮流推舉角逐民進黨中常委，豈料發生自家人跑票事件，最終因籤運不佳而黯然落馬。由於她在賴清德擔任台南市長任內重用的官員陳宗彥李孟諺相繼出事後遭查辦助理費案，外界多認為「台南幫」接連出事有劍指賴清德意味。

二○二六地方縣市長選舉，綠營群雄逐鹿，台南府城卡位大戰早已開打；屬賴清德嫡系的「新台南隊長」林俊憲，將對決「立委五連霸女將」陳亭妃，雙方人馬劍拔弩張，此時傳出林宜瑾涉案被查辦，難免被解讀派系鬥爭風雨欲來。

據了解，林宜瑾將被查辦涉詐助理費案的消息早在地方傳了一段時間，她聽到消息後，情緒顯得低落，甚至難過到落淚，昨天一早就傳出被搜索的消息。

儘管黨內人士認為，此案是內鬼爆料，與過往詐領助理費情節相當，屬於單一事件，也無涉派系鬥爭，更何況林宜瑾無意角逐市長大位，揮刀斬林宜瑾對賴清德的殺傷力並不算太大。

但是，眾所周知賴清德以高道德標準為名，子弟兵涉詐消息傳進耳裡之後，其態度將如同在民進黨中常會所說「只要涉及非法，檢調就應該查辦、毋枉毋縱。」這種高度與態度，也讓檢調辦案時「無後顧之憂」。

不過，賴清德親信中箭落馬事件接踵而止，恐怕讓賴清德的領導威信備受考驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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