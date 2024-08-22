新聞幕後／林宜瑾中箭 嗅到「反賴陣營」反撲

民進黨立委林宜瑾涉嫌詐領助理費案遭搜索調查，是繼檢方依貪汙罪嫌起訴接受性招待的政院前發言人陳宗彥、交通部前部長李孟諺被爆料婚外情下台後，一周內第三名親近賴清德總統的「台南幫」成員「出事」。正值立委陳亭妃與賴系林俊憲爭奪下屆台南市長「參選代表權」交鋒之際，黨內陳年醜事一鍋掀，不禁讓人嗅到「反賴陣營」反撲氣息，外界甚至關注還有沒有下一位？

陳宗彥在賴清德首次當選台南市長就進入市府團隊，當過民政局長、新聞處長，賴擔任行政院長時，拉拔他擔任內政部政務次長，但陳宗彥去年甫接任行政院發言人就被爆料任職台南市府期間多次接受業者性招待，這宗陳年舊案多年前被偵結，不料檢方重啟偵查，本月十五日依貪汙罪嫌起訴他。

李孟諺也是賴清德一當選台南市長就重用的官員，一路從水利局長當到秘書長，後來賴清德北上接任行政院長，李孟諺代理市長直到該屆任期屆滿，隨後升任行政院秘書長。今年五二○賴清德就任總統，任命他為交通部長，不料，上任九十二天就因被揭發婚外情而黯然請辭下台。

由於陳宗彥涉接受性招待及李孟諺發生婚外情的時間，都在賴清德的台南市府團隊任內，兩人先後獲賴清德拔擢高升中央，外界對於號稱「賴神」的賴清德究竟是知情卻不揭露？還是真的被蒙在鼓裡？頗有疑義，也讓賴的威信大大受損。

不料，一波未平一波又起，擁有純正新潮流血統、親近賴清德並被認為是賴系核心大將的林宜瑾，突因涉嫌詐領助理費案遭檢調單位搜索查辦，無論會不會被檢方強制處分、又是否起訴，林宜瑾廉潔程度恐已被選民打上問號，對打著新潮流賴系旗號布局台南市長選舉的立委林俊憲而言，無異是斷了輔選的左膀右臂，一旦林宜瑾經營廿多年的永康大票倉的支持度下降，對林俊憲爭取黨內出線、延續民進黨繼續執政將大受影響，但這也促成了「反賴系」立委陳亭妃出線的絕佳契機。

賴清德八年台南市長任內拉拔不少子弟兵，「台南幫」也因賴清德的上位而變成黨內重要派系，雖然，賴清德當選總統後就退出新潮流，但以新潮流及台南幫為班底的「賴系」逐漸壯大卻是不爭的事實，黨內瀰漫著「賴系贏者全拿」的氛圍，也讓派系鬥爭逐步浮上檯面。

從陳宗彥、李孟諺到林宜瑾，無論桃色糾紛或司法案件，應該是少數親近的自己人才知悉，三人陸續中箭，隱約可見項莊舞劍意在沛公，完全針對賴清德而來，民進黨賴系與反賴系之戰，恐怕會延續一段時間。