台南幫1周內3人出事 林宜瑾涉詐領助理費遭搜偵訊

民進黨台南市立委林宜瑾涉嫌詐領助理費，台南地檢署昨天指揮調查局台南市調處人員同步搜索其立院辦公室及永康服務處，帶回十餘人偵辦；據了解，林宜瑾被控在擔任議員及立委期間，長年以親友當人頭詐領助理費數百萬元，檢察官以涉犯貪汙治罪條例罪嫌漏夜偵訊。

五十四歲的林宜瑾出身野百合學運世代，年輕時就加入民進黨新潮流，曾任賴清德總統擔任國民大會代表期間的辦公室主任及多屆台南縣、合併後台南市議員，屬於賴清德嫡系「台南幫」核心成員之一。在政院前發言人陳宗彥被訴貪汙、交通部前部長李孟諺因婚外情下台後，一周內第三位「台南幫」成員出事，在野黨普遍認為是民進黨「反賴系」反撲訊號。

林宜瑾涉詐領助理費 製表／政治中心、地方社會中心

林宜瑾：司法終將證明我的坦蕩

林宜瑾否認不法，在檢察官偵訊前在臉書貼文表示，「我要向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，我都會以身作則，配合司法調查釐清案情。清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩」。

民進黨公職人員或捲入緋聞、或涉官司，重傷民進黨形象。賴清德昨以黨主席身分在中常會後，提醒黨公職人員私生活紀律要有所要求，要克制檢點，不要讓民進黨再受傷害。

林恐被查辦 數日前就在台南傳開

數日前，林宜瑾恐被查辦涉詐領助理費的訊息就在台南傳開，她輾轉聞訊後情緒低落，甚至落淚。不料，檢調單位昨天上午七時許就兵分多路，前往林宜瑾位於台南市永康區住處及服務處、立法院國會辦公室搜索，從永康服務處帶走三、四十冊資料，也在國會辦公室查扣一箱單據，傳喚林宜瑾及其胞弟林昱仲、永康服務處主任黃品瑜等十餘人到案。

檢察官為免林宜瑾接觸聞訊守候的媒體，指揮調查官直接將她帶到地檢署利用偵查庭偵詢，晚間才由檢察官接手偵訊。據透露，檢調懷疑林宜瑾從二○一一年擔任台南市議員開始至本屆立委任內，長期以親友擔任人頭詐領助理費，也疑似以少報多，金額恐有數百萬元。

林任議員時 調查官就已接獲情資

林宜瑾一九九八年就當選台南縣議員，後來連任多屆，仍在合併後的台南市擔任議員，二○二○年在議員任內轉戰立委當選，今年初連任。調查官在她當議員時期就接獲情資蒐證，但台南地檢署在二○二二年才分他字案偵辦。

一名資深調查官說，法院會准許檢調單位搜索國會議員辦公室，代表檢方提示的證據力很強，間接證實林宜瑾涉案行為應該很明確，案情發展怕對其相當不利。