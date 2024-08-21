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林宜瑾遭搜索被指綠內鬥 陳亭妃：我沒那麼厲害

中央社／ 台北21日電
民進黨立委林宜瑾的國會辦公室今天遭檢調搜索，外界質疑這是台南市長初選內鬥，並指立委陳亭妃出手，對此，亭妃回應「我沒那麼厲害」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林宜瑾的國會辦公室今天遭檢調搜索，外界質疑這是台南市長初選內鬥，並指立委陳亭妃出手，對此，亭妃回應「我沒那麼厲害」。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林宜瑾的國會辦公室今天遭檢調搜索，外界質疑這是台南市長初選內鬥，並指立委陳亭妃出手；陳亭妃面對媒體詢問，回應「我沒那麼厲害」；立委王世堅則說，陳亭妃是光明磊落的人，她絕對不搞這種小動作。

民進黨立委林俊憲、陳亭妃都是民進黨下屆台南市長熱門人選，林宜瑾支持林俊憲；有媒體質疑，林宜瑾遭檢調搜索是綠營內鬥，並直指陳亭妃出手。

民進黨立委莊瑞雄今天在民進黨中常會前受訪表示，毫無所悉。對於外界指這是民進黨內鬥，莊瑞雄反駁，「胡說八道、什麼內鬥、亂講」。

莊瑞雄說，司法案件不宜過多評論，究竟是什麼事，他真的不知道，也無從回應。

民進黨立委王世堅被媒體問到，「有人說台南幫的消息，是陳亭妃放出來」，王世堅說，陳亭妃是光明磊落的人，她絕對不搞這種小動作，絕對是誤傳，自己做什麼事、自己做自己受，陳亭妃與這事完全無關。

陳亭妃也被媒體問到是否出手林宜瑾案，陳亭妃說，「我沒那麼厲害」，今天是開中常會，「開中常會比較重要」。

林宜瑾

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