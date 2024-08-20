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高溫治理腳步慢 台中開三帖藥、北市增綠覆

聯合報／ 記者鍾維軒林佳彣楊正海洪敬浤鄭朝陽／專題報導
「都市風廊」讓路給風走，替熱島北市降溫，圖為廣慈社宅。記者黃義書／攝影
「都市風廊」讓路給風走，替熱島北市降溫，圖為廣慈社宅。記者黃義書／攝影

全球暖化加上熱島效應，造成都市升溫加劇，高溫化不僅不利減碳，也讓宜居城市願景愈來愈遠。如何幫都市退燒？中央還在研訂調適方案，地方僅少數縣市剛起步，高溫治理腳步遲緩。

由環境部與國科會共同發布的「國家氣候變遷科學報告二○二四」示警，如全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天可能長達七個月，高溫超過攝氏卅六度的天數將增加七十五天。

環境部長彭啟明發現，台北盆地、台中、高雄、台南等都會區都愈來愈熱，但只有少部分縣市主動在做降溫策略，中央對極端高溫問題尚無部會主責；預計最快明年夏天提出高溫調適的國家政策，並擬定短中長程計畫。

台中市府四年前打造中市溫濕度監測網，開出「引風、增綠、留藍」三帖都市退燒藥，是提出完整都市降溫策略的縣市先鋒。

市長盧秀燕表示，「引風」就是讓路給風走，都發局修改辦法約束沿風廊建物的棟距和面寬，讓風能在市區流轉散熱。「增綠」是逐年增加植栽面積，緩解都市熱輻射也兼具改善空氣品質，並獎勵新建築立體綠化。「留藍」是透過台中八條水系引風，搭配植栽帶走城市熱氣，並改善既有水環境，發揮降溫功能。

北市百年來均溫升高一點八度，增幅在亞洲城市排名第二，台北的都市熱島強度也居全台之冠。北市都發局今年提出「都市降溫宜居家園專案計畫」，局長王玉芬表示，要透過體感降溫減碳、建築能效降碳、密集綠覆固碳三大策略，為台北拚體感降溫至少兩度。

北市都發局副總工程司林芝羽說，專案計畫法制化後會有創新方案，例如在增加綠覆率方面，不再只看綠地面積，而是強調遮蔭、涼適的效果，也就是把樹冠的樹蔭養大、增加建築基地平面與立體的綠化程度；沿人行道的遮簷和騎樓還有進步空間，目的就是讓人待在戶外時比較舒服，就會減少室內的耗能排碳。

北市 建築 氣候變遷 減碳 高溫

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