路上的溫度難民 號誌一等百秒…機車族飆汗

「雖然很熱，我們出門工作一定穿外套或袖套全副武裝」，外送員小李套上制服準備上工，明明室外氣溫破卅五度，仍不忘穿上薄外套、戴上墨鏡，就怕路上被太陽直曬。不只他，騎車通勤的上班族多數都包緊緊，就怕被曬黑、曬傷。

小李說，夏天真的愈來愈熱，台北市有不少路口設置行人專用時相，方便行人安心過馬路，但這些紅綠燈都超過一百秒，平均二公里的外送距離，就要等十次左右的紅綠燈，運氣好時有樹蔭能躲，運氣差就得忍受直曬逾百秒，因為包緊緊加上戴安全帽，才出門十分鐘就已全身濕透，「機車族真的是溫度難民」。

搭公車上班的新北市王先生雖然有車可開，但想到停車不便就作罷。他說，平時會準備另一件上衣，大熱天走在路上，沒有樹蔭或騎樓時，很快就汗流浹背、全身濕透，進公司立刻換上乾淨衣服，所以家裡髒衣服累積速度快。

南投來的吳小姐站在北市府前市民廣場，用背後的台北一○一大樓取景拍照，廣場沒樹蔭，腳下是地磚硬鋪面，站不到一分鐘，馬上就感覺地面的熱氣往上衝，拍照二、三分鐘就汗如雨下。

她說，夏天的都市實在太熱，也體會種樹的重要，如果人行道、廣場多一些樹蔭，營造舒適的步行環境，民眾才會願意走路或搭公共運輸工具、騎Youbike上班上學。

北市交通局長謝銘鴻說，高溫導致原本願意搭公共運輸的人，寧可改用私人運具，造成排碳、暖化、增溫的惡性循環。七月起北市「夏季專案」，會把超過七百個路口號誌，在早上九時到下午四時卅分減少紅燈秒數，在離峰時段減少騎士曬太陽的時間，也不影響車流。

謝銘鴻說，路樹能遮蔭、減碳，去年考察新加坡，從住家、公司到車站都有高密度的樹蔭或風雨走廊，提升民眾在戶外行走的意願，值得借鏡，會與市府各局處合作比照推動。