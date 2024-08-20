新聞眼／降高溫 比減碳更迫切

「每年的夏天，都將是你餘生最涼的夏天」，學者不斷示警，是近年屢創高溫的最好註解。面對都市高溫化，國家級科學報告疾呼調適策略，但從中央的國土與氣候韌性計畫，到地方的高溫治理，還停在研擬或起步階段，必須急起直追。

「國家氣候變遷科學報告二○二四」指出台灣遭受氣候變遷升溫危害，比全球更為嚴峻，例如近卅年來升溫零點二七度，是長期增溫零點一五度的近二倍；除了夏季屢破高溫，冬季也漸縮短；夜間高溫天數攀升，衝擊民眾睡眠品質。

暖化及熱島效應是都市高溫兩大推手，台灣都市熱島已打破行政疆界，北中南各有「島島相連」巨型熱島現象；縣市各找解方，陷入各自為政；中央有責任擔起政策指引角色，為都市退燒開明確藥方。

減碳是降溫的治本之道，但遭遇能源配比等問題，耗費時間長。當減碳緩不濟急，降溫成當務之急，有必要先採增加綠地、通風、節能等多元作為，抑制高溫化，維持都市宜居條件，但台灣目前只強調減碳，輕忽降溫。

以通風散熱為例，已面臨眾多挑戰，關鍵之一是缺乏中央法令支援；國外有風廊法令上位指導，目前中央建築技術規則只關注日照權，忽略通風權的重要性。

而綠化降溫調適策略也跟不上都市熱島的升溫速度，像遮蔭設計就該即刻行動，例如一條不間斷的遮蔭步道，就是民眾需要的，也待政府排除法令障礙。

降溫需水、綠、建管、都計等政策工具，在地方多分散各局處，中央的調適政策也無統合主責單位，降溫目標策略不明，期待中央地方一條心，攜手改善熱壓力、扭轉都市的溫度不正義。