弱勢老人穴居 夏日悶熱如蒸籠

萬華區是公認台北市最熱的地區，六十八歲簡先生從雲林北上討生活，因為工作傷了脊椎，如今領政府低收入戶補助過日子。因為經濟弱勢，只好在萬華的西昌街租一間地下室的小房間棲身，宛如「穴居」。這個地下室住著多名低收獨居長者，夏日悶熱宛如蒸籠，卻一台冷氣都沒有。

「在西昌街的雅房，我這一間是最棒的了，因為靠樓梯口最涼」，簡先生說，在台北市要租到月租五千元的房間真的很難，這樣的房間當然不會有冷氣，每到夏天氣溫動輒飆上四十度，只能靠抽風機和兩台電扇消暑，一旦熱到受不了，就到附近超商吹冷氣，或和友人聚在艋舺公園聊天避暑。

舊市區巷道狹窄 易形成熱區

萬華是台北最早發展的區域，西昌街巷道狹窄、建築密集，形成典型「深街谷」型態，外面的風進不來，對流不佳容易蓄積熱，很容易形成高溫區，這裡的住民就成了「溫度難民」。

成大建築系特聘教授林子平說，都市最早開發區域常是最熱的地方，以六都為例，較高溫區為火車站附近和低窪盆地區，如台北萬華、台中大里；相較於台北信義計畫區、台中七期重畫區等新興區，雖高樓林立，但有較多空地綠化，彼此溫差明顯。

學者：氣候調適 須及早因應

彰化師範大學地理系副教授盧沛文憂心，新興發展區的高溫問題被新的都市規畫觀念改善，生活品質變好，吸引「城內移民」，舊市區卻可能因高溫加速衰敗，須及早在都更及氣候調適政策中因應。

另一種溫度難民住在頂樓加蓋的鐵皮屋裡。七十歲的高伯伯租原本住在北市社會住宅，六年租期到了，房租被漲一點三倍至近一萬五千元，對每月領二萬多元低收補助過活的他是沉重負擔。他改租北市文山區一間四樓頂加套房，雖然悶熱，但能以五千元租到已心存感激。

租屋難 社宅未考量長者窘境

「鄰居都會開冷氣，你看那個電表轉啊轉，轉得心慌慌呀」，高伯伯指著屋外的電表說，有冷氣也捨不得開，由於骨刺壓迫雙腳需要復健，平時常去醫院吹冷氣，假日就到附近公園乘涼消暑。

「確實很擔心這些長輩」，文山區華興里長陳峙穎說，很多長輩白天獨居，為省錢在家不開冷氣，但天氣愈來愈熱，曾發生多次長輩在家不願開冷氣熱到中暑的例子。不少獨居長輩因年紀太大、租屋處處碰壁，最後只能住在條件不佳的環境，政府雖規畫蓋更多社宅，也沒考量這些長者租屋窘境。