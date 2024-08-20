台北盆地的冷島／關渡開發送審 怎兼顧通風

關渡平原和洲美地區是台北僅存最大綠地，也是主要風廊入口，畫為農地禁建數十年，今年北市國土計畫審議會決定部分用地改列「城鄉一」分區，外界擔心朝開發之路挺進，未來若高樓林立，海風進市區受阻，大幅削弱涼化效應。但居民樂見開發，認為減碳和降溫是全台北的事，不應由關渡、洲美平原單獨承擔。

關渡洲美地區由「農發五」改「城鄉一」分區案已送內政部審查。北市府副秘書長張溫德說，國土計畫是都市計畫的上位指導，畫為城鄉一不是立刻變更都市計畫，仍依都計區農地規定使用，未來台北的發展仍以既有發展用地集約使用為主，像優先發展北投士林科技園區及社子島，關渡洲美地區保留農業多元發展彈性，長期則作為下世代發展的保留區。

台大防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜說，社子島到關渡平原一帶是台北盆地內海陸風交換的關鍵區，這裡的農田與濕地是北市少數大型且穩定的「冷島」，夏季海風進入盆地時，能透過綠地與河川的涼化效應，進一步調節市區的都市熱島效應。

石婉瑜說明，開發淡海新市鎮已減少淡水河周遭的綠地，社子島及關渡平原若進一步開發，從淡水河來的海風恐會升溫不少；而且新的都市化地區會產生更多熱氣，氣候調節效果也因自然面積縮小受抑制。

在地福興里長蔡柳池表示，居民不希望市府把地擺在那裡無作為，應整體規畫，不見得全區都開發，可保留部分公園綠地。立農里長潘建榮則說，農民願配合市府區段徵收，屆時有公共設施用地，創造市府有政績、對農民有交代、環境保護有規畫三贏局面。

石婉瑜認為，若為保全台北盆地自然通風與降溫，要犧牲居民土地發展權益，不合情理。市府若能凝聚市民共識，保留關鍵土地作為氣候變遷調適屏障，合理補償地主損失或移轉發展權，或能減少衝突，也符合氣候正義。