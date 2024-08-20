建設不能擋氣流／德國護森林風 移除足球場

風是都市中的珍貴資源，每秒零點五公尺的緩速微風，具有一點七度的降溫效果；微風能幫助行人散發體熱、降低體感溫度。國際上多個城市早就善用郊區、海邊的自然風為市區降溫，不少城市用科學方法指認風廊，規範開發行為，為涼風開路。但台灣只見少數城市正要努力跟上，內政部的國土計畫則未見著墨。

以最早指認風廊的德國為例，在「德國聯邦自然保護法」嚴格保全城市風廊，例如法蘭克福在夏季利用河川的冷空氣幫市區降溫，在這條風廊路徑上，須盡可能保留最大面積的水域與綠帶，除避免新建物阻礙氣流，也要求既有建物增加綠化，讓氣流冷卻降溫的效果極大化。另在弗萊堡，為保全黑森林風能順暢地提供下風處的城市，甚至移除一座既有的足球場，另覓地點興建。

北市都發局科長謝佩珊指出，北市十五年前就在新興開發區導入城市風廊管制手法，規範建物棟距等，留空隙給風走，包含北投奇岩生態社區、北投士林科技園區、南港區都市計畫納入景觀風廊概念，只是未科學化指認風廊。

新北市板橋江翠北側重劃區十一年前執行風環境管制示範區，讓大漢溪涼風能順暢吹進板橋市區，減緩熱島效應，去年增列林口工一產專區為管制區，要求建物棟距至少四公尺。

新北城鄉局科長吳敏漳指出，在新興重劃區如塭仔圳，也有類似河岸建築的要求，但因基地面積太大，全區規範風環境有困難，至今三個管制區尚未指認風廊走向。

雙北市都發局官員坦言，目前以重劃區較容易實踐城市風廊管控建築量體、留路給風走的理想。建築師徐佳鴻認為，雙北既成區地籍相對細碎，推動風廊不容易。

台中市都發局為提高通風誘因，也在容積獎勵項目納入「城市風廊」概念，基地通風率若達標，另給百分之二到五的容積獎勵。