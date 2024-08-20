都市熱島擴大 搶救「溫度難民」

入夏以來，連番高溫常把台灣烤成紅番薯，台北市萬華區的艋舺公園內，一群長輩在樹蔭下用帽子、扇子搧風，八十多歲阿嬤走出公寓，猛喊「受不了這麼熱的天」，在家吹冷氣太浪費，乾脆來公園走走。

公園旁西昌街巷道狹窄，風難吹入。這裡一處地下室，有一間間僅兩、三坪大無冷氣雅房，這裡是許多低收入獨居長者的「穴居」之處；中午時分，雖然每個房門都開著，仍濕熱難耐。在動輒卅五度以上豔陽下，機車族在數十秒紅綠燈下，常要忍受日曬和道路反射的雙重高溫；行人走在沒有遮蔭的人行道和廣場上，更像是火烤人肉般難受。

「這些弱勢族群就是都市的溫度難民」，成功大學建築學系特聘教授林子平認為，受氣候變遷的暖化與都市熱島效應雙重影響，「新溫度時代」正拉開序幕，不尋常高溫恐成為常態。

台北盆地熱氣滿溢 形成4大熱區

林子平形容台北盆地像一個碗，萬華、中正、大同區就在碗底中央，熱氣一開始會集中在碗底，隨著熱氣累積，如果把熱氣帶往郊區的風量不足，也無冷空氣交流，熱氣便會滿溢，直到郊山、也就是碗的邊緣，會因風速更弱而停滯。

過去三年的都市熱島監測也發現，熱島已從盆地中央區，擴散至士林夜市、信義商圈及內湖科學園區，成為四大熱區。

在最新版「國家氣候變遷科學報告」，這種跨行政區的都市高溫現象正在擴大，台北熱島已往東延伸至基隆河谷，往西南則深入大漢溪谷至桃園八德一帶，皆因河谷低窪容易蓄熱而導致高溫。換言之，從雙北到桃園八德已連成一條巨型的都市熱島廊帶。

特別是桃園區、中壢區、大園區因開發迅速擴張，恐透過大漢溪河谷區的連結，與台北的熱島合併，形成北北桃的巨型熱島。

都會熱鍋 高溫已跨越行政區界線

林子平參與撰寫這分報告，他說，北北桃河道上的氣流恐怕難以應付巨型熱島的高溫，大漢溪及淡水河的降溫效果也將減弱；加上近年海水溫度上升，難驅動海陸風對流，恐造成北北桃熱風出不去、涼風進不來，市區持續增溫而成為全台高溫重災區。

除了北北桃，台中、彰化盆地區及台南、高雄內陸山區也是夏季高溫區，顯示都市高溫已無行政區界線，一旦全台熱島「島島相連」，成了增溫容易散熱難的大熱鍋，將加重人們承受高溫不舒適的「熱壓力」，且以人口密集、房產昂貴都市風險最高。

拯救溫度難民、找回舒適的都市生活環境須即刻行動。眼見夏季變長、都市增溫趨勢確立，至今不見中央提出總體策略，地方也僅少數縣市跨出高溫治理的第一步。本報今天推出陽光行動報導，為都市退燒把脈。