李孟諺婚外情對象 駁「金屋藏嬌」 張女發3點聲明

交通部長李孟諺因十年婚外情黯然請辭，外遇對象張姓女子被爆出是陸配、住在遠航前董事長張綱維旗下建案，引發各界聯想。昨天媒體發布張女三點聲明，除了向李夫人道歉，也強調自己努力工作存錢貸款購入二手屋，與建商無任何關係，絕非李孟諺購金屋藏嬌。

張女聲明向李孟諺夫人及家人致歉，但她指出，因媒體多方揣測，甚至引用被盜用ＰＴＴ的發文無限上綱，對個人人格全面踐踏，「我是做錯事的人，受譴責是應該，但事實不該被刻意扭曲」。

聲明指出，她二○○九至二○一○年參加朋友聚餐認識時任台北市衛工處處長李孟諺，相處後發生感情，後來李全家搬至台南並任職水利局長，漸漸淡去成為朋友，並無ＰＴＴ所稱任高官即始亂終棄之事。

她來台數十年努力工作存錢，十年前自行貸款購入永和住處二手屋，和本大樓建商無任何關係及接觸，更絕非媒體所言是李孟諺購金屋藏嬌，這種說法對一個在台灣社會努力工作的女性是一種極大汙辱。

聲明指出，她為福州人，來台結婚並落地生根，已是台灣人，希望大家認同。部分媒體影射她「陸配」身分，把陸配汙名化如間諜，「我來台數十年，深知台灣自由民主之可貴，請各界不要因被非法盜用的社群媒體，再揣測影射傷害特定族群。」聲明表示，她不敢期待大眾原諒，但請不要再傷害別人，這是一位做錯事已悔悟的人卑微祈求。最後也再次向李先生家人致歉，「我曾為人妻亦為人母，對您們的傷害真的很對不起。」

國民黨立委李彥秀認為，張女聲明文字簡潔誠懇，也尊重、理解當事人希望平靜過日子，但這件事由非當事人爆料，無論是動機或時間點均啟人疑竇，才是外界關心重點。