李孟諺下台 綠委駁內鬥陰謀論

交通部長李孟諺因被爆料婚外情而請辭下台，黨內鬥爭的陰謀論持續發酵。民進黨立委林俊憲昨天表示，外界將此事件與民進黨派系鬥爭聯繫起來是胡說八道，李孟諺並非政治人物，也未曾介入派系紛爭或選舉活動。在野黨立委則力促，司法機關需要密切關注此事，過程如有不法，應主動介入調查偵辦。

至於ＰＴＴ黃姓網友帳號爆料李孟諺有婚外情，黃帳戶已多年未用，疑遭盜用，前天向警方報案，警方查出使用帳號的ＩＰ來自美國，是否使用跳板程式隱藏ＩＰ，仍須調查釐清，正朝妨害電腦使用罪偵辦。

國民黨立委李彥秀表示，這波的民進黨內鬥與反撲，恐怕就會讓賴清德總統寢食不安；從行政院前發言人陳宗彥到李孟諺的兩波惡狠狠內鬥，凸顯賴清德有勇無謀的「暴衝性格」，賴清德面臨政治上的「雙少數」權力危機，想的不是如何作為民進黨的桶箍，賴清德沒有「共主」的實力，卻毫無戰略地打破民進黨長期的派系平衡，結果就是更加劇民進黨內鬥的惡化與檯面化。

國民黨立委洪孟楷指出，李孟諺曾於立法院接受國民黨立委質詢時坦言，見過一次遠航前董事長張綱維，檢調需要密切關注此事，過程如有不法，應主動介入調查、偵辦。李彥秀也指出，李孟諺是公務員身分，不是請辭就可以輕輕帶過，這牽涉到公務人員的廉政問題，到底有沒有牽涉到其他違法事項，賴清德總統應該盡速釐清，把相關事情講清楚說明白。

林俊憲表示，事件爆發後，李孟諺第一時間選擇道歉並辭職，這樣的處理態度符合社會期待；李孟諺在黨內人緣甚佳，曾受到行政院前院長蘇貞昌和前總統蔡英文重用，民進黨處理此類事件的態度一向明確，例如陳宗彥當時有爭議也立即請辭，社會有輿論試圖將此事與政治陰謀論掛鉤，並不合理。

行政院發言人陳世凱昨天表示，李孟諺請辭獲准後，由交通部政務次長陳彥伯暫代主持部內業務，新任部長將於定案後再另行對外公布。

民進黨秘書長林右昌被點名可能接任交通部長，他昨表示，「這也想太多了」，現在的工作跟身分是民進黨秘書長，就是把工作做好，「我不會有這樣的思考。」