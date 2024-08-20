救援投手登場！交通部長暫由政次陳彥伯代理

交通部前部長李孟諺在PTT遭「爆卦」有外遇，僅僅幾個小時後，李孟諺就請辭獲准，堪稱PTT史上「經濟效益最高」的爆卦之一。不過，這則爆卦也隨後被貼文的「本尊」說自己是被「盜帳號」。從這位「本尊」過去貼文記錄看，他說自己被盜帳號應該是可信的；但這次事件最特別的點，是盜他帳號的人顯然是有選擇性，且當「免洗帳號」來用。這些有別於過去盜帳號模式的操作手法，印證這次事件背後恐怕並不單純。

2024-08-20 17:53