救援投手登場！交通部長暫由政次陳彥伯代理
前交通部長李孟諺昨日傳出桃色風波後火速請辭下台，外傳將暫由交通部政務次長陳彥伯擔任代理部長，陳彥伯20日上午表示，尚未接獲長官有新的工作指派。行政院晚間表示，交通部長暫時由陳彥伯代理。
行政院表示，有關交通部部長遺缺一事，行政院發言人陳世凱20日表示，由陳彥伯暫代主持部內業務，新任部長將於定案後再另行對外公布。
李孟諺昨日遭爆料後隨即發表聲明，對於個人過去行為造成太太與家人莫大困擾、導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，並主動向賴清德總統、行政院長卓榮泰請辭，旋即請辭獲准。
陳彥伯畢業於成功大學交通管理科學研究所碩士，為交通專業背景出身，1990年考入交通部從事路政事務，1998年一路從科長、專門委員當到路政司長、主秘、公路局長等，2020年出任交通部政務次長，對交通事務熟悉，外界認為其接任代理部長能穩定軍心、確保部內政策運作不中斷。
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