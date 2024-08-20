李孟諺緋聞女臉書疑曝光 網友肉搜：10年來為情所困

交通部前部長李孟諺昨遭爆料和張姓女子婚外情，PTT有網友搜出疑似張女的臉書，他感嘆「10年來為情所困，小三在FB上表達相思」，圖卡內容包括，「在愛情裡，最在乎的一方，最後往往輸得最慘，找個讓你開心一輩子的人，才是愛情的目標」，其中1篇2012年的發文指「搭高鐵去台南，終於快到了，好累」。

疑似張女的臉書過去分享多張抒發心情的圖卡，疑似反映出發文當下的情形。諸如「愛一個人，不是改變對方，而是一起成長」、「生命那麼短，社會那麼亂，我不想爭吵，不想冷戰，不願和你有一秒遺憾」、「你給我的訊息，哪怕只是短暫的問候，都會讓我很開心」、「在這個世界上沒有人真正可以對另一個人的傷痛感同身受，你萬箭穿心你痛不欲生，也僅僅是你一個人的事」。 疑似張女的臉書過去分享多張抒發心情的圖卡，疑似反映出發文當下的情形。圖／取自PTT 疑似張女的臉書，其中1則2012年的文章，寫「搭高鐵去台南，終於快到了，好累」。圖／取自PTT 疑似張女的臉書過去分享多張抒發心情的圖卡，疑似反映出發文當下的情形。圖／取自PTT