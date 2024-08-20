台南幫又出事 藍：有人覬覦交通部長位子

交通部長李孟諺遭爆婚外情後請辭獲准，國民黨質疑綠營「台南幫」接二連三出事，恐是黨內派系鬥爭、有人覬覦交通部長位子，直言賴清德總統上任以來尚未有明顯建樹，內部對官位角力爭議已蓋過賴政府施政表現，此現象絕非人民之福。

是否打擊台南幫或爭奪位置？兼任民進黨台南市黨部主委的立委郭國文說，目前很難從這方面聯想，李個人行為影響公共事務選擇請辭，是負責任表現；民進黨立院黨團幹事長吳思瑤則希望此事不要影響、打擊行政院的團隊士氣。

國民黨指出，民進黨頻傳桃色風暴，從行政院前發言人陳宗彥、前立委趙天麟到羅致政，現在又多一例，不論是否為有心人士刻意爆料，民進黨顯然從來沒學到教訓，私人的道德倫理行徑已經影響國家公共利益，也對社會風氣造成負面影響。

國民黨立委謝龍介分析，以賴清德用人邏輯，還是會從「台南幫」找人才，不可能把資源龐大的交通部拱手讓人，大膽預言賴清德會找台南市交通局前局長、交通部前次長張政源替他穩住交通部。他還建議賴總統不要小看台南幫的桃花事件，這對內閣形象相當傷，還有官員桃花傳聞未被爆出，應到台南市府及民進黨南市黨部「斬桃花」。