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李孟諺前晚秀夫妻恩愛 隔天就爆婚外情

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部長李孟諺。 聯合報資料照片 記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺。 聯合報資料照片 記者胡瑞玲／攝影

交通部長李孟諺前天邀媒體南下屏東墾丁視察，原定昨天下午北返，不料昨天近午被爆出與女子親密合照後，立刻避開記者「神隱」；他前晚與記者餐敘時才大談家庭生活、太太多麼關心他，十多小時後竟承認婚外情而請辭獲准，這宗「突襲式」爆料顯得格外諷刺。

昨天上午九時卅分，李孟諺視察墾丁氣象站，對記者說明氣象雷達的運作，十時許結束行程，離開沒多久，上午近十一時ＰＴＴ上就出現李孟諺外遇多年的貼文。

李孟諺接獲媒體傳訊詢問，他均「已讀不回」，交通部官員也無回應，原訂與記者團同搭中午十二時五十五分從左營出發的高鐵列車北返，他也沒出現。據悉，他刻意避開隨行媒體，從台南站搭車回台北，並於下午二時○二分才由交通部公關室轉達道歉及請辭聲明文字。

從網路流傳的多張親密合照不難看出，李孟諺與外遇女主角感情濃厚，但諷刺的是，他前晚與媒體餐敘時還大談太太與女兒。

當時李孟諺說，擔任台南市水利局長期間，因家族基因及嘴饞導致肥胖，體重一度九十多公斤，因肥胖、高血糖，廿多歲就開始打胰島素，太太每每看到他打胰島素都心疼不已，也會叨唸幾句，他直到時任台南市長賴清德介紹成大醫師進行手術後才瘦身成功，不用再打胰島素。

李孟諺不斷喊說，「自己是在台南重生的」，沒想到「翻車」被爆出婚外情。

李孟諺

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