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李孟諺學經歷扎實 不倫戀震驚政壇

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正萬于甄林伯驊／連線報導
被視為賴清德總統（右）「台南幫」子弟兵的交通部長李孟諺（左），昨因婚外情事件請辭獲准。本報資料照片
被視為賴清德總統（右）「台南幫」子弟兵的交通部長李孟諺（左），昨因婚外情事件請辭獲准。本報資料照片

交通部長李孟諺基層公務員出身，在前新北縣府與台南市府服務多年，賴清德總統任台南市長時屢次拔擢，曾在賴接任行政院長後代理台南市長，是「台南幫」代表人物之一。與他共事過的官員及民代都認為他工作認真，交際應酬不多，很意外會捲入桃色劫。

五十八歲的李孟諺老家在彰化，中興大學環工系畢業後，赴荷蘭攻讀衛生工程碩士，婚後住新北中和區，妻子在主計單位任職。他曾任台北縣政府水利局代理局長及秘書、公共工程委員會工管處副處長等職，十三年前由行政院前院長蘇貞昌推薦給賴清德，歷任南市水利局長、秘書長、代理市長，二○一九年出任行政院秘書長，今年五月被任命交通部長。

李孟諺擔任台南市水利局長期間，曾因健康問題做過胃繞道手術而瘦身成功，從胖大叔變型男，更重拾健康。

「李孟諺在台南留下治水成績，也協助解決台積電設廠水電問題，提出曾文與南化水庫聯通管前瞻基礎建設計畫。」台南市府一名高階官員指出，沒看過被爆料的婚外情對象，也未見他帶女性友人吃飯，李在台南服務期間下班就回宿舍，生活規律，尤其李妻娘家在台南，「發生婚外情令人震驚」。

一名新北官員說，李孟諺學經歷扎實，在老縣長蘇貞昌時代很受器重，堪稱是蘇貞昌愛將，工作態度賣命認真，是典型拚命三郎，丟了烏紗帽很可惜。

李孟諺

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