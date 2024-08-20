冷眼集／綠營又染桃花 賴清德信賴錯人？

繼行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待下台並遭起訴後，交通部長李孟諺昨也因多年婚外情曝光請辭獲准。陳、李二人都是賴清德總統在台南市長任內就一路提拔，並進入中央擔任官職，如今雙雙落馬，也再次凸顯賴總統的用人問題。就如民眾黨主席柯文哲自承假帳風波是「識人不明、用人不當」，賴總統何嘗不是？

李孟諺染桃色風暴請辭交通部長，讓賴總統的「台南幫」子弟兵再少一員大將。李孟諺水利工程出身，曾在賴清德台南市長任內擔任水利局長，後任南市府秘書長。在賴清德北上接任閣揆之時，李孟諺更接手代理市長，為賴鞏固地方，對其之倚重可見一斑。

隨著賴清德擔任閣揆及總統，李孟諺分別出任行政院秘書長、交通部長，可謂一人得道，子弟兵也官運亨通。不料緋聞被爆，李孟諺隨即向賴清德總統及行政院長卓榮泰口頭請辭，旋即獲准。

賴清德的個人操守，或許難以挑剔，但為何身邊子弟兵紛紛落馬？民眾必然好奇。李孟諺火速請辭，必然是深知賴清德「寧可錯殺，不可放過」的嚴格態度；只是，賴獨善其身，卻不知子弟兵早已身陷桃色爭議，恐怕在識人、用人，都有可議之處。

或許賴清德自認「用人唯才」，並且自律甚嚴，但有才之人，敗在私德有虧，也讓賴清德從台南市府到總統府，一路走來，依舊損將折兵。再加上日前總統府聘任資政、國策顧問，賴「內舉不避親」，請出「舅舅」童永聘為資政，還有多位爭議人士聘為國策顧問，挨批把國家名器當作酬庸的工具。

這樣的用人唯親，且不顧社會觀感，難道是才上任不到百日就面臨人才荒的窘況？而若受任者繼續出包，就怕未來要淪至無人可用的地步，那才是賴政府面臨最大的危機。