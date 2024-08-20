新聞幕後／李孟諺婚外情 爆料疑來自綠營內部

交通部長李孟諺昨天遭批踢踢實業坊（ＰＴＴ）爆料與張姓女子長期婚外情，隨即請辭獲准，震撼政壇，而張女更被爆出既是陸配，又住涉掏空遠航、被立委質疑與李孟諺有接觸的張綱維旗下公司建案。一起爆料的背後沒那麼簡單，有系統的輿論戰恐怕來自綠營內部。

前立委趙天麟與陸籍女子婚外情傳聞已有一段時間，去年要競選立委連任時被爆出，黯然宣布不競選，此次李孟諺重演陸籍女子桃色風波卻毫無徵兆，被打得措手不及，因為他前天邀採訪交通部記者南下墾丁參訪，直奔台廿六線訪視陸蟹路殺行程、晚上與媒體餐敘時大談夫妻生活，昨天上午視察墾丁氣象站，隨即被爆料婚外情，滿滿的行程顯見他事前沒心理準備。

本月初，綠營要角進出桃園市前市長鄭文燦官邸的系列照片從ＰＴＴ流出，這次再由ＰＴＴ釋出李孟諺與外遇對象的親密合照，而這次爆料帳號「jungwootw」本尊台中黃先生，記者循線找到當事人公司電話，黃哀號他已八年未在ＰＴＴ發文，「我的帳號被盜用」，隨後報警自清。

爆料者透過ＶＰＮ跳板洗掉ＩＰ位置，難以確認爆料文發自何處，但幾乎同一時間就傳出張女是「來台多年、已有身分證的離婚陸配」。張女臉書帳號為大陸慣用漢字拼音，近十年未發文；南部政壇透露，張女剛來台時曾在台南從事八大行業，認識當時在台南市政府任職的李孟諺，彼此關係在南部綠營圈內不是特別祕密，「李孟諺應是被自己人賣了」。

昨晚，知情人士進一步透過媒體爆料，張女來自福州，有個廿七歲女兒，二○○二年起就在台灣工作，近來在北部一家泰式養生館工作。記者致電該養生館，店員稱「並無此人」。

另外，ＰＴＴ爆料張女住在新北市永和區價值三千萬住宅樺福水悅。據查，張女是房產所有人，樺福水悅是樺福建設推出的建案，樺福建設老闆是遠航董座張綱維，今年四月立委黃國昌質詢李孟諺是否認識張綱維時，李回應「只有一次聚餐遇到」，但立委王鴻薇卻拍到李孟諺與張綱維委任律師謝協昌喝咖啡，由於張綱維涉掏空遠航卅五億，李婚外情對象住在張綱維旗下公司的建案，讓外界有許多聯想。

隨著爆料資訊擠牙膏式釋出，深知細節、手段純熟的模式，讓人不得不懷疑爆料訊息是否來自綠營內部。李孟諺雖被視為賴清德的「台南幫」，但早期曾獲蘇貞昌信賴，蘇貞昌任行政院長時也十分倚重，近期蘇系大將丁彥哲被拔台酒董座、圓山董座林育生不穩，被視為當權派系正在「消滅蘇系」，此次無論是因不滿賴清德而劍指台南幫，或是清算蘇系時連帶警告，綠營茶壺風暴恐怕還未平息。