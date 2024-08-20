任職92天 李孟諺爆婚外情…辭交長

交通部長李孟諺昨天上午傳出有十年婚外情，下午旋即請辭獲准，在任九十二天，為七十四年來任期最短的交通部長。他發聲明表示，對個人過去行為造成太太與家人莫大困擾、導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意。

誰來接任 政壇點名4人選

行政院前發言人陳宗彥上周遭南檢起訴，原因是在台南市府任職時接受性招待；李孟諺被指控婚外情亦是在南市府任內即發生。陳、李均是賴清德總統擔任台南市長任內重用的官員，兩人先後落馬，也讓台南幫在政壇的發展脈絡受矚目。

李孟諺成為繼核安會前主委陳東陽後，卓榮泰內閣第二位請辭的閣員。據了解，政院擬由交通部政務次長陳彥伯代理交通部長。接任人選政壇點名包括曾任台南市交通局長的交通部前次長張政源、曾任中華郵政董事長的成大交管系教授魏健宏、民進黨前立委鄭運鵬和施義芳。

PTT貼文 指10年關係始亂終棄

昨天上午ＰＴＴ一則貼文指控李孟諺涉婚外情，還附上李與一名女子的多張親密合照。貼文指出，張姓女子在李孟諺擔任台南市水利局長時雙方就交往，十年來不圖名分、不圖錢財，還為了李獨身、不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮；不過，李榮升要職後開始冷落張女，誓言逐漸破功，最終始亂終棄，張女心生苦楚，找到共同友人想要傾訴，全力挽回對方，卻常常被惡言中傷「當初都怪你勾引他」。

指控文貼出同時，李孟諺剛帶記者參觀完墾丁氣象站，記者嘗試聯繫回應，他已讀不回，避開記者搭高鐵北返。下午二時李發聲明請辭部長，聲明除向太太、家人及社會致歉，強調已向賴總統及卓榮泰口頭請辭，盼勿因過往個人行為而影響社會大眾對交通部同仁及行政團隊的信心。卓榮泰表示，肯定李孟諺公務表現優異，為尊重李的個人意願，並肯定其勇於面對的態度，准予辭職。

李孟諺在職僅九十二天，比之前擔任交通部長不到五個月的吳宏謀還短。二○一八年十月廿一日台鐵發生普悠瑪翻車事故後，吳宏謀向時任行政院長賴清德請辭部長獲慰留，但各方要求下台聲浪不斷，民進黨在縣市長大選後檢討選情，吳宏謀辭職獲准。

桃色風暴 藍質疑綠派系鬥爭

陳宗彥接受性招待被起訴後，李孟諺再被爆料婚外情，國民黨文傳會主委李彥秀表示，民進黨過去桃色風暴不少，現在又多一例，可見黨內從來沒學到教訓。國民黨指出，李孟諺過去少有爭議，這次捲入桃色風暴，令人質疑是民進黨內派系鬥爭的延伸。

外界好奇李孟諺婚外情的貼文者是誰？昨天傍晚五時許，一名男子向台中市警大雅分駐所報案自承是ＰＴＴ爆料帳號的持有人，他表示帳號遭盜用，是媒體找到他才驚覺事態嚴重，因此立刻報案。