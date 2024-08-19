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綠營桃色風暴只是表象！藍：關鍵是派系鬥爭搶官位
交通部長李孟諺被爆婚外情請辭獲准，國民黨今天表示，李孟諺過去少有爭議，這次遭爆桃色風暴，令人質疑是民進黨內派系鬥爭的延伸。若執政黨內部派系只想著爭權奪位，不思政策周延性與人民所需，勢必對政府施政造成負面影響，進而影響人民利益。
李孟諺被爆料曾有長達10年的婚外情，已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。卓榮泰肯定李孟諺公務表現優異，尊重李孟諺個人意願，並肯定其勇於面對的態度，准予辭職。
國民黨今天發布新聞稿指出，李孟諺是技術官僚出身，過去少有爭議，這次遭爆桃色風暴，令人質疑是民進黨內派系鬥爭的延伸，恐是有心人士覬覦交通部長的位置。賴總統上任以來，尚未有明顯建樹，但民進黨內部對官位角力的爭議，已蓋過賴政府的施政表現，此現象絕非人民之福。
國民黨表示，從前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內疑似收賄遭羈押禁見，各界即質疑此為民進黨內派系卡位的內鬥；這次李孟諺遭爆婚外情的時機，也令各界懷疑是否為了官位，民進黨內又爆發內鬥角力。
國民黨指出，身為執政黨，若內部派系只想著爭權奪位，不思政策周延性與人民所需，勢必對政府施政的穩定性造成負面影響，進而影響人民利益的維繫。
國民黨表示，民進黨頻傳桃色風暴，從前行政院發言人陳宗彥、前立委趙天麟、羅致政，現在又多了李孟諺的婚外情事件，不論是否為有心人士刻意爆料，但民進黨顯然從來沒學到教訓，私人的道德倫理行徑已經影響國家公共利益，也對社會風氣造成負面影響，更非人民所樂見。
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