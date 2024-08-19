李孟諺傳婚外情請辭 政院火速點頭
交通部長李孟諺因遭爆婚外情而火速口頭請辭，行政院發言人陳世凱19日表示，行政院長卓榮泰已經准予辭職。
PTT 19日出現一則爆料貼文，指現任交通部長李孟諺與一名張姓女子長期婚外情，同時也公布出多張兩人親密合照。交通部長李孟諺傳出婚外情，李孟諺19日表示，下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭，至盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。
陳世凱表示，行政院長卓榮泰感謝李部長自擔任公職以來戮力從公，不僅過往在任職行政院秘書長期間協助政府推動多項重大國家建設、推行眾多福利措施，擔任交通部長期間除致力改善道路交通安全外，亦接續處理0403花蓮震災後鐵公路及觀光產業重建事宜，並妥善因應凱米颱風風災道路交通災損復建事宜，公務表現優異且殊值肯定；惟為尊重李部長個人意願，並肯定其勇於面對之態度，卓院長准予辭職。
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