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李孟諺請辭！PTT盤點小三苦情史 他升職後一切變了調…

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

卓榮泰內閣第一位請辭官員出現！交通部長李孟諺19日遭PTT網友爆料長期有婚外情，對此，李孟諺回應，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，同時已於今日下午向賴清德總統及卓榮泰院長口頭請辭。

升官後始亂終棄

PTT有網友爆料，指一名張姓女子與現任交通部長李孟諺有地下情，該則po文指出，兩人早在李孟諺執掌台南水利局時就在一起，但張女「還算是明事理的人，10年來不圖名分、不圖錢財，為李獨身，不離不棄，陪伴李在政壇一路沉浮」，不料雙方關係卻在李升官到交通部長後變了調。

該文章指出，「李（孟諺）之前也算是對張付出真情，常帶張進出高檔餐廳，甚至在公開場合也毫不避嫌、親密合照，不過李榮升要職后卻開始冷落對方，誓言逐漸破功，最終始亂終棄，張心生苦楚，找到共同友人想要傾訴，全力挽回對方，卻常常被惡言中傷『當初都怪你勾引他』，令人惋惜，整件事大致就是如此了」。

已向總統與院長請辭

文章同時也貼出多張兩人親密合照。對此，李孟諺回應，針對其個人過去行為造成太太與家人的莫大困擾，以及導致社會大眾觀感不佳，由衷表達最深歉意，同時已於下午向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，盼勿因其過往個人行為而影響社會大眾對於交通部同仁及行政團隊的信心。

李孟諺曾擔任台北縣水利局長、臺南市代理市長、臺南市政府秘書長與行政院秘書長，被外界視為親賴清德的「台南幫」成員之一。目前尚未確定由誰接任，但外界猜測民進黨秘書長林右昌是可能人選。

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李孟諺

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