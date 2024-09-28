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罷樑投票倒數 藍綠4連勝、4連敗互嗆
罷樑投票倒數，國民黨對外定調東岸商場爭議官司基市府「四連勝」，訴求罷免無正當性，基隆市議會民進黨團昨開記者會，批評謝國樑在施政民調及執行率「四連敗」，是不合格市長，藍綠互相叫陣意味濃。
民進黨團議會黨團公布四連敗，包括天下雜誌2023年縣市首長施政滿意度調查59.4分，謝國樑全國倒數第二；審計部112年度基隆市總決算審核報告基隆市執行率全國倒數第二；遠見雜誌2024年5月縣市施政滿意度基隆市全國倒數第一；遠見雜誌2024年9月縣市總體暨永續競爭力調查基隆市全國倒數第一。
議會黨團總召張之豪說，謝國樑的市政表現不及格，對比自吹自擂的市政成績，市民都看在眼裡。議員張顥瀚表示，從林右昌到謝國樑都是同一批文官體制，為何過去林右昌成為施政前段班，謝國樑變最後一名，原因在領導者無能致市政失能。
國民黨守護基隆小組發言人鄭麗文反擊表示，謝國樑上任市長才1年多，兢兢業業為市政奔波，要收拾前朝爛攤子，還有這麼多弊案、被罷免。基隆之所以會吊車尾，民進黨要百分百負責，尤其林右昌要負所有責任。
對此林右昌前發言人游本明回應，國民黨可能是失憶或失智，林右昌帶領基隆建設大躍進，已經上任近2年的謝國樑，面對民意還要扯前朝出來甩鍋，不負責任。
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